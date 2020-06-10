人力銀行：企業保守看Q3景氣　需靠政府振興點火加溫

▲企業保守看Q3景氣。（圖／pixabay）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊勞動市場，如今再度面離畢業求職潮，對此yes123求職網也針對第三季景氣暨勞動市場進行調查，結果顯示，與第二季相比，展望第三季景氣，企業悲觀度明顯縮減，企業從負面轉為持平看法。

yes123表示，根據調查發現，與第二季相比，展望第三季景氣，企業悲觀度明顯縮減，即使還有54.7%持平看待，樂觀的比例為23.3%，悲觀的佔22%。企業方面由負面轉變成「較持平」看法，但「樂觀度」仍算是七個季度以來的次低水準。

請繼續往下閱讀...

相形之下，對於Q3景氣，上班族更加謹慎面對，持平看待的有41.6%，樂觀的佔19.8%，悲觀看待的有38.6%。

對此yes123求職網發言人楊宗斌解讀，內需廠商受到消費市場急凍效應波及，要靠政府紓困與振興方案，才有可能「點火」加溫業績；外銷廠商也受到全球市場影響，甚至供應鏈中斷，生產基地停工，導致出貨不順；由於無法預測疫情何時結束，因此苦撐中的企業主對未來營運，態度只能持續謹慎保守。

楊宗斌更認為，由於正處於無薪假(減班休息)人數、家數攀升階段，勞工們更害怕下一個階段，將面臨裁員減薪風暴，紛紛提高職場危機意識，所以對於下半年的景氣，看法都不會太樂觀，可能還需要省吃儉用度過財務難關。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身