明基三豐股東會通過配發股利1.35元　陳其宏：三大領域拓展醫療艦隊

▲明基三豐董事長陳其宏。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



明基三豐（4116，明基醫）今（10）日股東會通過去年財報和盈餘分派案，並將配發現金股利1.35元，董事長陳其宏表示，明基三豐持續耕耘醫療設備、醫用耗材和醫療服務三大領域，並將在有機成長的基礎上，尋求策略合作夥伴，作為三大事業領域布局未來的成長利基。



陳其宏表示，雖然有疫情和貿易戰帶來整體經濟前景的不確定因素，但明基三豐穩健前行，目前三大事業領域都奠定相當的產品與通路基礎，並將持續優化有機成長的動能，同時也要在事業雷達圖上尋找策略合作夥伴，以不重複投資、可互惠雙贏的聯盟策略，拓展醫療艦隊。



醫療設備類產品方面，陳其宏指出，包含手術燈、手術檯及醫學影像設備，以及超音波、醫療顯示器等產品，明基三豐將以智慧手術室iQOR整合式解決方案提升醫護人員的效率與保障病患的安全，挹注業務成長，並提升整體品牌形象。



陳其宏進一步指出，目前可攜式超音波外銷業務已布局東南亞及歐洲多國，並在台灣拓展健檢隊市場，更在新冠肺炎疫情中，由於容易行動診斷、降低感染風險，扮演協助醫師觀察患者肺部變化的重要夥伴。



醫用耗材類產品方面，陳其宏說明，以怡安免針輸液類產品為大宗，未來將強化關鍵零組件和成品自動化製程，強化產品品質和成本競爭優勢，其他耗材類產品還包括醫用手套、呼吸照護科室用的人工鼻等，不僅符合衛福部110年起禁用含粉手套的政策方向，也將提升產品組合的多樣性，帶動銷售成長。



醫療服務類方面，陳其宏補充，分為口腔醫材和聽力產品兩大類，口腔醫材持續以數位牙科定位，產品線完整，包含口內掃描機、植體系統、植牙規劃軟體、手術導板、手術室無影燈、耗材產品等，今年仍將持續新的耗材與設備產品，擴大自有產品經營。



聽力產品方面，陳其宏強調，明基三豐深耕台灣市場，去年展店已達38家，持續以提升助聽器配戴率為目標，強化創新客戶服務，參與聽力相關公益活動，讓聽損者重拾美好「聲」活，避免失智、跌倒等風險，提升溝通品質後也能促進家庭間和樂關係。



明基三豐2019年在醫療設備、醫療服務、醫用耗材三大支柱均有成長帶動下，全年合併營收13.8億元，年成長12%；營業毛利5.48億元；毛利率40%；歸屬於母公司業主淨利7,541萬元，年增13%；每股稅後純益（EPS）1.69元。

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