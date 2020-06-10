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全球筆電散熱霸主打上蘋果光　安力五月營收逆勢年增逾七成

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▲全球筆電散熱霸主安力-KY受惠遠距需求成長，帶動沉寂已久的筆電需求，今年五月營收達1.8億元，較去年同期大幅成長71.94%。圖為安力國際董事長許振焜。（圖／安力國際提供）

▲全球筆電散熱霸主安力-KY受惠遠距需求成長，帶動沉寂已久的筆電需求，今年五月營收達1.8億元，較去年同期大幅成長71.94%。圖為安力國際董事長許振焜。（圖／安力國際提供）

記者林淑慧／台北報導

全球筆電散熱霸主安力-KY受惠遠距需求成長，帶動沉寂已久的筆電需求，今年五月營收達1.8億元，不僅較去年同期大幅成長71.94%，也創下今年度單月營收次高紀錄，無畏疫情業績逆勢上揚。

安力主管表示，此波疫情有數以億計的人在家上班、上課，企業與學校採取遠距辦公、教學，刺激沉寂已久NB需求，安力累積至5月營收已達6.34億元，較去年同期成長18%，直逼2019年上半年營收規模。

請繼續往下閱讀...

法人表示，預估安力-KY今年上半年度營收及獲利均有雙位數成長實力，加上安力-KY下半年即將進入產業傳統旺季，在長期多元佈局非NB領域，成功跨入消費性電子產品、通訊設備、伺服器、電動車等領域，未來業績可望呈逐季成長走勢。

展望後市，安力表示，中國大陸內需市場一直是安力-KY長期佈署的重點，目前興建的湖州廠區約當現有三個廠區的面積，且已預留廣禾廠面臨瓶頸的應變空間，足以因應未來3至5年產能擴張的需求。隨湖州擴廠計畫持續推進，可望有效挹注中、長期營收及獲利表現。

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