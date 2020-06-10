台積電帶頭衝鋒！指數收盤上漲83點　攻破11700點大關

▲台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台積電股價持續走高，帶動台股今 (10) 日震盪走高，指數一度大漲百點，突破11700點關卡，盤中最高來到11740點，終場收在11720點，上漲83點或0.71%，成交量1878.03億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以322.5元作收、上漲1.10%；鴻海（2317）以79.90元作收、上漲0.50%；股王大立光（3008）以4400元作收、上漲0.23%。

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大型權值股方面，除了台塑小跌0.11%，中華電維持平盤外，其他則是上漲，幅約在0.13%~0.83%之間。

類股則是漲跌互見，今日上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲5.72%，其次是汽車類股及生技類股，分別上漲2.80%及1.54%，表現較差者為造紙類股，下跌1.42%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股大盤日 K 線已呈現連 9 紅，趨勢都是多頭排列，不過近期政府及八大官股都有調節的情況出現，加上乖離率過大，因此操作上須有風險意識，追價也要格外謹慎小心。



展望後市，簡伯儀建議，投資人可找一些基期、位階偏低的族群，像是塑化、汽車零組件、航運，因前先前表現不好，現階段有回補機會，且風險較低，可多留意觀察。