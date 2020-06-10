台達電股東會通過　每股配發現金股利5元！海英俊：將在泰國、印度加大投資

▲台達電舉行股東會，由董事長海英俊（中）主持。（圖／台達電提供）

記者楊絡懸／台北報導

台達電（2308）10日舉行股東會，會中通過每股配發現金股利5元。台達電董事長海英俊指出，儘管受到美中貿易戰影響等大環境嚴峻，但台達電全年營收及毛利仍有成長，且因應貿易戰，台達強化全球生產及銷售佈局，減少因國際貿易戰帶來的經營風險。

台達電2019年合併營業額為2681億元，年成長13%；營業毛利745億元，年成長17%，毛利率則為27.8%；營業淨利為194億元，年成長7%，營業淨利率為7.2%；稅後淨利為231億元，年增加27%，稅後淨利率為8.6%。

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此外，台達電2019年每股稅後盈餘為8.9元，股東權益報酬率為17.1%。

海英俊說，台達電為強化全球生產及銷售佈局，減少因國際貿易戰帶來的經營風險，台達電自2019年4月起取得Delta Electronics Thailand的多數股權，並陸續調整產品產線。同時，未來也將在泰國、印度加大投資，就近供應當地市場，希望能達到分散式生產的目標。

過去一年，台達電持續在「電源及零組件」、「自動化」與「基礎設施」等三大業務範疇耕耘發展。在電源及零組件方面，交換式電源供應器、直流無刷風扇、散熱系統、微型化關鍵零組件等業務深獲全球客戶肯定；在車用市場方面也深耕多年，顯示出車用市場相關的業務將是未來成長的重要來源之一。

海英俊表示，在自動化範疇，台達電的工業自動化方案協助客戶進行工廠智能轉型，例如，為機械廠客戶提供具備可視化系統平台的機聯網方案，可串聯整廠機械加工設備，即時收集、監控並分析機台數據，提升客戶生產力；台達也持續進行自身工廠的智能升級，去年中國廠區導入約1300台的智能設備，直接人工數相較2018年下降了16%，目前已有80%產線納入智能製造的導入範疇。

「全球互聯網、雲端運算的需求成長，資料中心建設投資持續活躍。」海英俊說，2019年，台達電與阿里巴巴共同推出高壓直流供電的電源解決方案，較傳統數據中心最高可節省40%的供電設備及工程施工量。

面對5G時代的到來，海英俊認為，台達電的高效通信電源系統支援快速建設小型化5G基礎網路，除可降低營運電費，減少基地台面積，並可彈性擴充。

能源基礎設施方面，台達電2019年為三菱重工旗下公司提供完整的儲能系統解決方案，裝置位於日本的示範發電站，透過結合再生能源、發電機、儲能電池三種電力來源，實現了較低成本的分散式電力系統。

因應新冠肺炎疫情，台達電在年初宣布第一時間立即成立台達防疫小組，對全球及各主要生產據點包括中國、泰國與印度發布防疫計畫與各項標準作業流程，密切追蹤疫情發展並即時應變。海英俊指出，主要廠區於2月復工後，一個月內員工返崗率已達九成，生產效能也迅速提升。