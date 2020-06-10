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豐興通過配發3元現金股利　看好台商回流加速鋼鐵景氣回溫

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▲豐興鋼鐵今（10）日舉行股東常會，會中通過配發每股3元現金股利，以昨日收盤價55.1元計算，現金殖利率約5.4%。（圖／記者林淑慧攝）

▲豐興鋼鐵今（10）日舉行股東常會，會中通過配發每股3元現金股利，以昨日收盤價55.1元計算，現金殖利率約5.4%。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

豐興鋼鐵今（10）日舉行股東常會，會中通過配發每股3元現金股利，以昨日收盤價55.1元計算，現金殖利率約5.4%；董事長林明儒表示，在政府加速公共建設及台商回流需求帶動下，有助鋼鐵市場景氣加速回溫。

林明儒指出，去年度營運因手工具、機械業及加工機等客戶，受中美貿易戰波及，豐興的條線產品衰退幅度較大，但政府加速推動公共建設及台商回流建廠，使國內鋼筋整體需求增加，豐興於107年度開產的新鋼筋工廠適時發揮效益，填補其他產品減少的銷售量。

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依據國震中心研究，台灣都市建築面臨議題為用地有限、低矮及都市更新，林明儒指出，其解決方案則為使用高強度鋼筋及混凝土，除可節省營建材料，結構尺度縮小增加使用空間，建物高度提升亦可有效利用土地並增加休閒空間。

豐興表示，高強度鋼筋結合高強度混凝土，搭配適當施工方法，可有效提高施工效率及降低成本。使用SD550W/SD690鋼筋具有節省鋼筋用量、減少混凝土用量 與降低模板及綁工費用，加上施工容易並提升灌漿品質，以及增加室內使用空間等優勢。

展望後市，豐興表示，今年度全球鋼鐵業仍繼續受大環境不景氣及國際貿易保護政策影響，且在供需持續失衡狀態下，市場競爭仍舊激烈，豐興在條線工廠改造完成後，將加速朝高階鋼種及用途領域發展，待新鋼筋場正式量產後，在公共工程及台商建廠需求帶動下，預估今年度鋼品銷售量可望較去年度稍有成長。


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