台灣19歲少年奪SONY世界攝影大獎　《活在當下》讓他想起自己是誰

▲謝獻邦說明作品理念。（圖／翻攝自YouTube／World Photography Organisation）

記者丁維瑀／綜合報導

2020年度「索尼世界攝影大獎」（Sony World Photography Awards）9日宣布多名得獎者，其中19歲來自台灣的少年謝獻邦（Hsien-Pang Hsieh）拿下「年度青年攝影師」獎項，他以作品Hurry捕捉到街頭藝術家匆忙的神態，也從中反思「活在當下」的意義為何。

謝獻邦透過影片表達感謝並說明作品理念。他表示，獲獎的照片是他到德國留學不久後所拍攝，當時他感受極大的壓力，非常想要學好德文、交新朋友、適應當地的文化，卻忘記了自己是誰。

日常龐大的壓力下，謝獻邦注意到一名男子站在街上，對方表現出正在趕上班的模樣，其實他是一名街頭藝術家，整個過程中都是站著不動的。他整個目光都被男子吸引，因此拍下照片。

這張照片讓19歲的謝賢邦拿下「索尼世界攝影大獎」獎項之一。他說，他拍攝相片多年，這次首次自己的作品受到肯定，他也用中文講述「活在當下」這四個字，其實是他作品所要表達的理念。

謝獻邦說，這張照片提醒他應放慢腳步的速度，享受生活，每當他面臨挑戰時，他就會看著這張相片，試著深呼吸沉澱心情。如今拿到獎項，他也不忘感謝在台灣的家人，總是支持著他，讓他有機會體驗不同的文化。