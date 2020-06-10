美國商會發表2020台灣白皮書　籲台灣應藉防疫經驗展現投資環境

▲美國商會發表2020台灣白皮書。（圖／記者陳心怡攝）

記者陳心怡／台北報導

台北市美國商會今（10）日發布「2020台灣白皮書」，特別新增聚焦人才培育與發展更國際化勞動力的專章。此專章屬於美國在台協會去年發起的「人才循環大聯盟計畫」（TCA）一環，並與台灣政府及美國商會等非政府組織共同合作推動，另外也大力讚賞台灣防疫成功，並稱「台灣目前已成為世界上最安全的地方之一」。

美國商會今天表示，「2019台灣白皮書」中提出的82項議題，有11項獲得解決，追平2年前寫下的史上最佳紀錄。此外，另有17項議題獲得顯著進展、33項持續觀察中、18項擱置，另有3項議題因已非委員會優先關注議題而遭刪除。

請繼續往下閱讀...

2019年11項已解決議題包含銀行業的綠色融資、強化營業秘密法等法規調整，以及保障醫藥產業智慧財產權的專利連結立法與施行。

台北市美國商會會長金奇偉表示，台灣近期最重大的成就是成功防止新冠肺炎疫情擴散，並稱「台灣目前已成為世界上最安全的地方之一」。台灣現在可運用此成功經驗，展現其完善的經商及投資環境。金奇偉指出，《台灣白皮書》提供台灣與全球強化經濟及貿易關係之絕佳指引。

美國商會表示，充實人才一直是商會優先關注的議題之一，為了幫助台灣在爭取國際一流商業發展機會時不落人後，台北市美國商會特別加入了「人才循環大聯盟」計畫。這項計畫的重點提議包括，第一，授權行政院副院長辦公室來發展並實施「人才循環的國家級政策」；第二，完成《新經濟移民法》審議；更加善用已居住台灣的外籍人才；第三，推廣學術交流，進用更多外籍師資；第四，鼓勵新創企業人才自由循環流通；第五，協助更多女性投入台灣專業職場。一如「人才循環大聯盟」專文強調「人才是實現台灣所有經濟政策目標的必備條件」，這也包括轉型為以創新為基礎的經濟體，成為數位國家。

美國商會執行長傅威廉（William Foreman）也表示，非常感謝台灣政府願意再次協助解決白皮書議題。傅維廉指出，商會下的各產業委員會過去一年持續與政府資深官員交換意見，商會對政府願意傾聽、理解會員關切議題，並積極與商會合作促使台灣經濟更為開放、創新與繁榮，甚為感激。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招