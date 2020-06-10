北門景點+1！「順益美術館」74年老建築改造開幕　收藏台灣一世紀回憶　

▲「順益台灣美術館」前身為順益行，今（6/10）選定良辰吉時正式開幕。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台北市北門廣場周邊人文景點又加一！「順益台灣美術館」今（10）日正式開幕，在這棟74年歷史的老建築，創辦人林清富董事長自70年代起，陸續收藏台灣原住民文物及本土前輩藝術家畫作，未來除了常設展，也將舉辦不同主題特展，邀請海內外策展人及青年藝術家參與。

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▲▼「順益台灣美術館」正式開幕，收藏許多珍貴本土前輩藝術家畫作。（圖／記者林育綾攝）

「順益台灣美術館」前身是順益關係企業的起家厝「順益行」，在林純姬董事長的擘畫下，成為嶄新的美術館。座落在北門廣場一帶，周遭環繞著許多文化古蹟，如撫台街洋樓、中山堂、台灣博物館鐵道園區等，順益台灣美術館也期許將城市中的新潮與老街風華等多元面向納入藍圖，成為梳理城市紋理的重要線索。

▲「順益台灣美術館」創辦人林清富收藏許多本土藝術作品，希望完整呈現給後代子孫。（圖／記者林育綾攝）

出生於1947年的林清富，父親林迺翁創立「順益行」以經銷汽車材料和零件修護為主，他始終謹記家訓「不可作惡德商人」，也在父母樂善好施、默默贊助三峽祖師廟重建工作中，耳濡目染埋下了對藝術的喜愛，童年也經常與他們一起聽歌、唱歌、為父親吉他伴奏。

1975年後他開始收藏本土藝術文物，過程中接觸到原住民文化，深深著迷於台灣有這一塊美麗的瑰寶，秉持著順益關係企業對台灣土地的社會責任，也對前輩歷來的默默耕耘、世代傳承感懷，他在1985年以父親之名，成立林迺翁文教基金會，開始推動捐助、獎助文化藝術的各項公益活動。

林清富也將除了家人肖像以外的收藏作品，全數捐給基金會，為了延續對本土文化藝術的傳承，因此籌建「順益台灣美術館」，希望將台灣原住民豐富的文化資產，完整呈現給後代子孫。

▲在林清富的女兒林純姬的擘畫下，成為嶄新的美術館。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「順益台灣美術館」正式開幕，收藏許多珍貴本土前輩藝術家畫作。（圖／記者林育綾攝）

今（10）日順益台灣美術館正式開幕，文化部長李永得等人也前來剪綵，李永得致詞時提到，一個成功的企業家，願意以實際的行動傳承台灣的文化、收藏台灣的記憶，令他十分感動。他相信順益美術館在台灣的美學教育上，一定會扮演很重要的功能，未來這一帶也有文化部的鐵道博物館，以及串連美術館等等，在這個街區，會成為台北人、台灣人共同的記憶。

▲「順益台灣美術館」正式開幕，文化部長李永得（右2）也受邀到場剪綵。（圖／記者林育綾攝）

順益台灣美術館

台北市中正區延平南路5號

9:00-17:00（週一休館）