正妹獄警謊稱遭司機性侵　車上畫面曝光還清白...她被判入獄20個月

▲女子謊稱遭司機性侵,日前被判入獄。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

英國一名27歲正妹獄警指控自己搭車時遭到性侵,導致相關的2名亞裔司機名譽受損,然而車上監視紀錄器影像曝光後發現,2名司機在車上完全沒有與她有過任何接觸,讓她最後因為說謊被判入獄20個月。

外型亮麗的27歲正妹霍恩斯(Victoria Hoynes),在成為獄警之前一心想成為名模,曾於2013、2014年年參加多個模特兒評選以及選美比賽。去年5月26日凌晨3時49分,警方接到她的母親報案,表示女兒搭車回家時遭一名亞裔司機性侵。

霍恩斯指控,年約40歲的司機突然在達拉謨(Durham)附近的蘭切斯特路醫院(Lanchester Road Hospital)外停車,在前排座位上對她性侵,完事後就把她給推下車,後來打電話給朋友求救,朋友來接她時發現頭上有樹枝、身上則有刮痕,不過後來她又改變說詞,說司機年約20多歲,頭髮上抹了許多髮膠。

警方根據霍恩斯說詞,立即逮捕當天曾載過她的2名司機,第一名司機否認他與案件有關,因為事發當時他人在達拉謨郡的克魯克(Crook)值班,第二名司機則表示,他將霍恩斯載到醫院後便直接開車回家。

在霍恩斯堅稱性侵案有發生的情況下,警方調閱車上監視紀錄器發現一切全是子虛烏有,2名司機和她完全沒有任何接觸。根據法庭資料,霍恩斯平時有酗酒習慣,事發當晚很有可能也有吸毒,法官表示,她的誣告除了浪費社會資源,也讓2名被誣告的司機名譽受損、差點連工作都不保,最後判處入獄20個月。霍恩斯則表示願意承擔所有責任,並對2名司機以及員警道歉。

Aspiring model prison worker, 27, is jailed for 20 months after inventing claim that she was raped by Asian taxi driver https://t.co/wKlU0ndlaf