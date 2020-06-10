股利族看過來！109年「殖利率6%以上」個股一覽　最高的一檔超過15%

▲6月至9月為台股除權息旺季。（圖／記者湯興漢攝）

文／M I N 理財生活札記

每年的6月至9月，是台股的除權息旺季，只要在除權息日的前一天買進股票，就可以參與除權息，也就是領取「現金股利」或「股票股利」。

而是否參加除權息，除了要審慎評估個股的公司體質之外，殖利率之高低、後續是否能填權息，都是非常重要的考量因素唷！

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殖利率% = 股利 / 目前股價

舉個例子來說，如果中華電股價是 100 元，發出現金股利 6 元，換算下來殖利率就是 6 %，非常容易計算，另外參與除權息後，股價會往下修正為「除權息參考價」（線上試算價格按我）。

除權息後股價回到除權息前一日的股價，才算真正「填權息」，總而言之，大家不要看到「殖利率」高，就一股腦的買進，還是要綜合評估個股狀況，以免賺了股息、賠了價差唷！

以下就是109年台股已公布股利殖利率 6%以上個股一覽表，就分享給大家參考囉^^

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109年公布股利，殖利率6%以上個股

▼109年股利殖利率6%以上個股 。點圖可放大。（圖／翻攝自MIN理財生活扎記）

（更新日期：109.06.04，資料來源：撿股讚）

● 本文由「M I N 理財生活札記」授權轉載，原文刊於：

股票 》109年台股已公布股利，殖利率6%以上個股一覽表(現金股利、股票股利、高殖利率個股)