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新研究：女性卵子會「主動挑選精子」受精！即使馬力強先游到也沒用

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精蟲、精子、精液。（圖／達志／示意圖）

▲以往認為，在數以億隻的精子裡，誰先游到卵子身邊便能搶得先機。（圖／達志／示意圖）

實習記者任珈萱／綜合報導

卵子也會選精子！英國《皇家學會學報》近日研究指出，男女性行為後，女性體內的化學物質會自己篩選精子，基準則是「基因多樣化」，並且必須要健康，這是為了要讓往後面對疾病或其他免疫系統問題的能力提升。

綜合外媒報導，英國《皇家學會學報》（Proceedings of the Royal Society）的研究中指出，男女性行為後，基於化學物質，卵子似乎可以選擇哪個精子成為胎兒胚胎的幸運贏家。研究作者約翰·菲茨帕特里克（John Fitzpatrick）表示，卵子釋放出稱為化學物質，留下痕跡讓精子尋找卵子。

讓精子「無法使卵子受孕」，日本科學家研發男性避孕藥。（圖／達志／示意圖）

▲研究顯示，卵子挑選的精子是「以大局為重」，會挑選最健康並帶有最高基因多樣化的精子，無論提供者是誰。（圖／達志／示意圖）

菲茨帕特里克也表示，直到這項研究，才知道這些化學物質對不同的精子有不同的作用，實際上就是選擇要讓哪種精子順利當第一名；篩選好的基因最主要是為了以後面對疾病和感染時，免疫系統可以發揮好的作用，可以抵抗的壞病毒就更多。

該研究中也找來的16對夫妻，一次會對兩對夫婦進行實驗；實驗過程是將每個精子暴露於伴侶的卵子泡液中，而精子必須游過一根微毛細管，穿過培養皿，然後計算「成功完成旅程的人數。」

研究發現，卵子吸引了18％至40％的精子，精子對卵子泡液中的趨化因子有反應，從而影響了精子游動的強度。

曼徹斯特大學NHS基金會信託基金的英國聖瑪麗醫院生殖醫學系科學主任，資深作者丹尼爾·布里森（Daniel Brison）表示，卵子選擇精子的想法，在人類生育方面確實是新穎的，對卵子與精子相互作用的研究，將促進生育治療。

▲▼懷孕示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女性卵子是主導胎兒基因的掌控者。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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