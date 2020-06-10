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為電力開發籌措銀彈　台電發行無擔保普通公司債117億元

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▲台電今（10）日宣佈經董事會通過，預定於7月中、下旬發行109年度第3期無擔保普通公司債117億元。（圖／台電提供）

▲台電今（10）日宣佈經董事會通過，預定於7月中、下旬發行109年度第3期無擔保普通公司債117億元。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

為持續開發多元電源及電網，台電今（10）日宣佈經董事會通過，預定於7月中、下旬發行109年度第3期無擔保普通公司債117億元，為電力開發所需資金籌措銀彈。

台電表示，為持續開發多元電源及電網，確保穩定供電，本次籌資主要因應大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫、第七輸變電計畫、林口電廠更新擴建計畫等。

請繼續往下閱讀...

台電說明，本次公司債發行條件如下：一、5年期無擔保普通公司債：利率0.55%發行新臺幣47億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。二、7年期無擔保普通公司債：利率0.60%發行新臺幣56億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

▲台電投入綠電市場，透過銷售自建綠電，可為綠電交易平台挹注8.4億度綠電，成為目前全台最大綠電供給者。圖為「彰濱雙綠能」太陽光電暨風力發電場。（圖／台電提供）

▲台電投入綠電市場，透過銷售自建綠電，可為綠電交易平台挹注8.4億度綠電，成為目前全台最大綠電供給者。圖為「彰濱雙綠能」太陽光電暨風力發電場。（圖／台電提供）

三、10年期無擔保普通公司債：利率0.66%發行新臺幣14億元，採固定利 率計息，每一年付息一次，到期一次還本。四、本期公司債之發行尚須經申報生效後確定。

台電表示，為配合經濟發展、政府政策及用電需求，持續開發電源及進行電網投資，109年度固定資產投資計劃共1733億元，其中包括專案計劃1078億元及一建築及設備計劃655億元。

依據台電營業預算報告書，台電今年度預計總收入為6468億元，總支出為6453億元，收支相抵後預計稅前盈餘為15億元，較上年度預算盈餘30億元減少15億元，主因在於預估燃氣價格上漲、離岸風電及太陽光電購電量增加等，以致發購電支出增加240億元，營運成本仍大幅增加。

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