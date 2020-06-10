下半年後疫時代投資術　銀行：台股回檔可勇敢接

▲台灣防疫有成，台股修正也會較國際股市來得穩，若有修正民眾可以考慮進場承接。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

2020年初全球遭受到新冠肺炎（COVID-19）衝擊，各國祭出史上規模最大的貨幣及財政寬鬆政策，釋放出來的資金湧入金融市場、債市，使得金融商品從第一季的暴跌之後，至第二季的強勢反彈。銀行業者預估，投資市場短期內可能會出現一波修正，資產配置首重股債平衡，股票工具可以選擇聚長期趨勢的科技、通訊、工業等產業型基金；外幣方面可以酌量減少美元，使用定期定額酌量轉移至歐元、英鎊、澳幣等貨幣。

下半年仍有三大不確定因素 牽動國際投資市場

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今年下半年投資人有須留意的三大變數：其一，就是美國下半年的總統大選，而美國的當選人首先影響的就是稅務政策，以民主黨當選人拜登來說，就是主張對富人及企業加稅。

其次，美中貿易關係陷入緊張，可能導致雙方年初所簽訂的協議生變，兩國緊張關係，將會加大金融市場的波動。第三，就是新冠肺炎仍有機會再掀一波新疫情，使得各國經濟仍陷入高度的不確定當中。

台灣抗疫有成 台股可逢低承接

凱基銀表示，前述的三大因素將使金融市場出現波動，所以建議投資人下半年的操作策略應重視股債平衡，保守投資人股債比維持二比八，股票可以選擇成長型公司為主的全球型基金、債券則以投資等級債為主；另外，如果是積極型投資者，股債可以七比三，股票可以選擇具長期趨勢的科技、通訊及工業等產業型基金，也可以搭配部分黃金、公用事業類的基金作為防禦。

▲美國急速降息、擴大資產負債表，使美元長期走弱。（圖／123rf）

至於下半年外幣如何配置，凱基銀表示，美國快速降息加上資產負債表快速飆升，使美元長期走弱，若下半年疫情可以獲得控制，建議民眾可以選擇歐元、英鎊以及澳幣等貨幣投資。

至於台股方面，民眾有良好的防疫觀念，使得這次疫情衝擊相對輕微，台股全年下修幅度也遠低於國際市場，所以下半年如果台股有較大的修正與回檔，股民、投資人可以勇於進場承接。