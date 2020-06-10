台塑今召開股東會　董座林健男：下半年業績優於上半年

▲台塑董事長林健男。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑今（10）日召開股東會，108年度合併營業額為2078億4857萬元，達成預定目標的94%，不過較107年衰退10%；合併稅前利益額為422億1915萬元，達成預定目標92%，不過較107年衰退26%。

台塑董事長林健男表示，108年受到中美貿易戰不確定因素干擾，全球經濟成長走緩，使國際原油乙、丙烯原料價格下跌，再加上中國大陸及美國石化同業新增產能大量投產，市場供給增加，拖累石化產品價格下跌，市場呈現有量無價的情況。

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林健男也說，108年雖受到中美貿易戰帶來的市場不確定性影響，不過台灣受惠於轉單效應及台商回流投資等因素，帶動內需與國內消費升溫。儘管政府致力吸引台商與外商回流，不過政府推動以綠能取代核電，以天然氣取代燃煤發點等政策，引發業者對未來電力穩定供應的隱憂，這也將不利台灣產業與經濟的長期發展。

展望未來，林健男則提到，隨著疫情進一步緩和，越來越多國家逐步解封，全球經濟復甦，石化產品需求提升，將有利帶動石化產品價格上漲。因此，預計下半年在銷售價格及數量同步上揚的情況下，且第三季將有33億元的股利，業績可望由谷底反彈，且優於上半年。

不過，林建男也提到，下半年的國際市場還有不少變數，包含疫情是否再次爆發，影響歐美市場恢復、OPEC及俄羅斯能否履行減產協議、中美貿易戰後續發展、兩岸ECFA早收清單是否終止等。

因此，林健男說，台塑將會朝向產銷優化、品質確保、智慧保養、巡檢數位化、降低成本等五大面向為主要經營理念，且將會深化AI技術開發與應用，以提升營運效益，截至目前為止已完成AI開發案共57案，下半年將持續進行到95案，預估每年可增加利益2.6億元。



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