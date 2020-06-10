影／三倍券加碼它最有誠意　台灣Pay擬回饋上看3300元

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券七月上路，經濟部加速彙整支付與信用卡等業者回饋方案，其中扮演領頭羊角色的台灣Pay，擬在原有的回饋1000元的好康優惠外，再加碼300元吸客，加上政府回饋2000元，一舉將回饋金額推上3300元，為目前最吸睛方案。

▲經濟部針對振興三倍券持續與支付平台、商圈及餐飲業者洽談，本周將彙整加碼回饋方案。（圖／記者黃克翔攝）

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經濟部提出的「振興經濟刺激消費優惠措施計畫」昨（8）日截止受理，依據統計，目前共有51家業者提出方案來申請，包括4家電子票證、30家行動支付與34家信用卡業者；官員預估，將有七成民眾選擇非實體管道領取三倍券，可望創造450億元消費刺激經濟。

據了解，民眾使用台灣 Pay 綁定8家公股行庫金融卡或信用卡，可先獲得 300 元回饋金，到全台9大連鎖、超過2,000 家合作門市消費，最高可再賺20%回饋金或買一送一，新戶再加碼 100 元回饋金；目前台灣Pay擬討論再加碼回饋300元，合計每人最高可賺 1300元回饋金。

另外，為發揮刺激消費的點火效果，官員透露，在取消信用卡回饋至少5%以上的限制後，業者為爭取民眾綁定，反而加碼提高回饋幅度，據統計目前申請方案多落在10%至20%，但也有方案限定民眾在指定地點及指定期間使用，像是特定百貨商場、商圈、夜市或指定週末期間，加碼回饋最高上看30%。

為振興與活絡國內經濟，行政院宣佈振興三倍券自7月1日起開放申請，採行紙本、電子支付、電子票證、信用卡等多元管道，並從7月15日開放累計、索取使用；其中，實體紙本的面額則分為500元券4張與200元券5張。

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