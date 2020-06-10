　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

影／三倍券加碼它最有誠意　台灣Pay擬回饋上看3300元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券七月上路，經濟部加速彙整支付與信用卡等業者回饋方案，其中扮演領頭羊角色的台灣Pay，擬在原有的回饋1000元的好康優惠外，再加碼300元吸客，加上政府回饋2000元，一舉將回饋金額推上3300元，為目前最吸睛方案。

▲經濟部針對振興三倍券持續與支付平台、商圈及餐飲業者洽談，本周將彙整加碼回饋方案。（圖／記者黃克翔攝）

▲經濟部針對振興三倍券持續與支付平台、商圈及餐飲業者洽談，本周將彙整加碼回饋方案。（圖／記者黃克翔攝）

請繼續往下閱讀...

經濟部提出的「振興經濟刺激消費優惠措施計畫」昨（8）日截止受理，依據統計，目前共有51家業者提出方案來申請，包括4家電子票證、30家行動支付與34家信用卡業者；官員預估，將有七成民眾選擇非實體管道領取三倍券，可望創造450億元消費刺激經濟。

據了解，民眾使用台灣 Pay 綁定8家公股行庫金融卡或信用卡，可先獲得 300 元回饋金，到全台9大連鎖、超過2,000 家合作門市消費，最高可再賺20%回饋金或買一送一，新戶再加碼 100 元回饋金；目前台灣Pay擬討論再加碼回饋300元，合計每人最高可賺 1300元回饋金。

另外，為發揮刺激消費的點火效果，官員透露，在取消信用卡回饋至少5%以上的限制後，業者為爭取民眾綁定，反而加碼提高回饋幅度，據統計目前申請方案多落在10%至20%，但也有方案限定民眾在指定地點及指定期間使用，像是特定百貨商場、商圈、夜市或指定週末期間，加碼回饋最高上看30%。

為振興與活絡國內經濟，行政院宣佈振興三倍券自7月1日起開放申請，採行紙本、電子支付、電子票證、信用卡等多元管道，並從7月15日開放累計、索取使用；其中，實體紙本的面額則分為500元券4張與200元券5張。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身

ET快訊
這邊我最有錢！28歲豪宅住戶羞辱保全　「吐水噴臉」還罵：你是
獨／全台唯一「黑牛王」現身！高雄99輛破5億超跑車隊送行「施
狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃臀全露…胸前只掛一片布
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

股利族看過來！109年「殖利率6%以上」個股一覽　最高的一檔超過15%

大立光讚台灣防疫成功！林恩平曝「口罩用10天」超珍惜　鼓勵員工國內多旅遊

工研院AIdea攜手荒野保護協會　用AI「快篩」海洋廢棄物分布

最有錢／拒當新冠下流世代　用阿甘投資法放大第一桶金

為電力開發籌措銀彈　台電發行無擔保普通公司債117億元

下半年後疫時代投資術　銀行：台股回檔可勇敢接

大立光Q3景氣仍不明！執行長林恩平：對旺季有期待　但客戶訂單仍持續下修

台塑今召開股東會　董座林健男：下半年業績優於上半年

影／三倍券加碼它最有誠意　台灣Pay擬回饋上看3300元

大立光股東會通過「史上最高現金股利案」！每股配發79元　改寫台股紀錄

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

股利族看過來！109年「殖利率6%以上」個股一覽　最高的一檔超過15%

大立光讚台灣防疫成功！林恩平曝「口罩用10天」超珍惜　鼓勵員工國內多旅遊

工研院AIdea攜手荒野保護協會　用AI「快篩」海洋廢棄物分布

最有錢／拒當新冠下流世代　用阿甘投資法放大第一桶金

為電力開發籌措銀彈　台電發行無擔保普通公司債117億元

下半年後疫時代投資術　銀行：台股回檔可勇敢接

大立光Q3景氣仍不明！執行長林恩平：對旺季有期待　但客戶訂單仍持續下修

台塑今召開股東會　董座林健男：下半年業績優於上半年

影／三倍券加碼它最有誠意　台灣Pay擬回饋上看3300元

大立光股東會通過「史上最高現金股利案」！每股配發79元　改寫台股紀錄

貨車撞凹愛車肇逃！報警處理　還沒拿到賠償先收一張紅單…他停紅線

專訪／澎恰恰繳2次鉅額學費當消災…小孩鑽後門上學才覺醒　認「這點很弱！」

國術館師傅月收6位數靠東森　產品嚴選、平台整合強是關鍵

煙燻雞腿肉嫩多汁！安平超夯排隊便當　搭配3樣菜份量夠大方

告到最高法院沒用！法甲無法復賽　2支降級球隊有望續命

3色花海一次賞！歐風亞洲大學紫薇花開好夢幻　阿勃勒、鳳凰花同步綻放

中醫公布「新冠治療指引」找出4藥方！　平均8~10天可改善病情

北市關懷員暗槓900片醫療口罩　自首「天天面對肺結核要自保」

崑大機械系博士班林慶全　花甲年獲技職之光殊榮

「黑暗騎士」哈維轉戰亞洲？　不只韓職，日職也有興趣

財經熱門新聞

大立光股東會通過配發股息79元…創史上最高！

鴻海可購樂今10點開放口罩限量預購

「我是因為張忠謀才買」聽完小股東發言…董事長劉德音妙答

有了5G還需要Wi-Fi嗎？　電信業者這樣說

兆豐金、華南金　獲利皆下滑

台積電懶人包出爐！讀完秒懂「股東會4大重點」

4大公股金獲利下跌15%　海外放款成隱形炸彈

法定成年降至18歲　財部修法致省稅額度縮水

廣明反壟斷官司再敗　被點名下一個是它

金管會提早取消限空令！　台股3大解封措施

台中「方臉大耳男」抱走9.36億大樂透！　大方捐2千萬做公益

新光金3點聲明　澄清董座吳東進、副董李紀珠薪酬均經審議通過

金融資產評價有撐　開發金5月賺4.83億元

劉德音：美國政府有補助　年輕人都想去亞利桑那州

更多熱門

相關新聞

三倍券可「直領2000現金」！網看完愣住

三倍券可「直領2000現金」！網看完愣住

行政院即將推行的「振興三倍券」本月正式定案，民眾拿出1000元現金，就能換到3000元的面額。不過，有消息人士指出，民眾若透過數位三倍券消費，金額滿3000元，未來可能可以直接提領2000元回饋金，意外引起網友不滿。

丹堤振興券方案「買10杯送20杯」

丹堤振興券方案「買10杯送20杯」

影／夜市加碼三倍券先聞香　250元套餐一張券就搞定

影／夜市加碼三倍券先聞香　250元套餐一張券就搞定

禮客周年慶6／12起買5千送5百

禮客周年慶6／12起買5千送5百

國巨投資基美經濟部准了！躍居全球第三大被動元件廠

國巨投資基美經濟部准了！躍居全球第三大被動元件廠

關鍵字：

三倍券經濟部沈榮津

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

明道「女團老婆」曝光！18年7緋聞起底

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面