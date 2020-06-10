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影／草藥學家慘遭村民「火刑」伺候！死前哀號遭錄下　網怒：拍攝者不救

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▲▼瓜地馬拉知名草藥學家周克契慘遭縱火燒死。（圖／翻攝自Youtube@CHIRMOL CON TORTILLA）

▲瓜地馬拉知名草藥學家周克契慘遭縱火燒死。（圖／翻攝自Youtube@CHIRMOL CON TORTILLA）

記者羅翊宬／綜合報導

瓜地馬拉當地知名草藥學家多明哥‧周克契（Domingo Choc Che）近日慘遭家鄉村民縱火焚燒至死，只因被指控施巫術、並使用不明藥物造成患者死亡。周克契生前慘遭大火吞噬、絕望奔跑的模樣被其他圍觀村民拍下，影片在網路上流傳後，引起瓜地馬拉、乃至全球網友們的憤怒。

根據英媒《太陽報》，56歲的周克契是該國著名的草藥學家，專精瓜地馬拉傳統醫術，生前曾獲邀參與倫敦大學學院（University College London）的合作計劃，協助研究以草藥製成傳統藥物，期望能延續馬雅文明傳承千百年的天然藥物與醫學智慧，並使其更具系統性。

▲▼周克契生前熱愛研究草藥，其盼能延續馬雅傳統醫學。（圖／翻攝自Aimin Etwal臉書粉專）

▲周克契生前熱愛研究草藥，其盼能延續馬雅傳統醫學。（圖／翻攝自Aimin Etwal臉書粉專）

根據一段當地村民拍下並上傳網路、片長28秒的影片，6月6日，慘遭熊熊烈焰包圍的周克契驚慌在田野中奔馳，最後慘遭活活燒死，一旁有村民跟著拍手歡呼、也有村民驚恐地失聲尖叫，然而卻沒有一個正義之士試圖提水滅火，村民們只負責圍觀這場慘絕人寰的悲劇。

該州的州長布爾戈斯（Luis Burgos）向當地媒體透露，警方獲報後曾隨即趕赴現場處理，卻數度遭愛看熱鬧、挑撥的村民們阻撓，導致無法在短時間內幫助周克契滅火，而在勘驗遺體時，又受村民百般刁難，目前瓜地馬拉政府已著手調查，該事件也在影片被上傳網路後受網友們極大關注，許多網友們在社群網站上表達憤怒，希望能為死去的周克契討公道。

當地媒體報導，目前警方已逮捕涉案的4名嫌犯。

英國駐瓜地馬拉大使惠廷安（Nick Whittingham）在社群網站上深表哀悼，「我認為周克契是瓜地馬拉的國寶、是該國重要的精神指標，已向家屬傳達我的慰問之意。」

據悉，暴力犯罪在瓜地馬拉一直是困擾政府的問題，而這使該國是全球謀殺率最高的國家之一。

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