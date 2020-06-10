美民眾change網站請願拆「哥倫布銅像」：應以原住民雕像取代

▲哥倫布圓環。（示意圖／達志影像）

實習記者任珈萱／綜合報導

哥倫布雖然擴展西方文明，但也有歷史學家認為，這意味他對原住民的野蠻和殘酷殘殺。近日在美國「change」網站上就發起好幾則「拆掉哥倫布銅像的」的請願，請求紐約市長比爾·白思豪（Bill de Blasio）重新命名曼哈頓的地標「哥倫布圓環」。

綜合外媒報導，其中一個發起人名叫Frederick Joseph，他在請願內容指出，「他是一個謀殺，奴役，強姦，掠奪和摧毀土著人和黑人的人。哥倫布竊取土地，還同時在美國歷史中扮演重要角色而受人尊敬，新的雕像應該要是萊納佩人（Lenni-Lenape），他們才是紐約第一批的居民」。目前已獲得675個同意。

▼網站請願書。（圖／翻攝自change）



不僅如此，也有些請願書裡也要求拆除其他地區的哥倫布銅像，還要求俄亥俄州首府哥倫布市改名。其中一位發起請願的加布·弗里德曼（Gabe Friedman）提到，「在該重命名哥倫布圓環並取下紀念哥倫布的雕像了。哥倫布是一位白人殖民者，在自己的土地上屠殺了成千上萬的美洲原住民。」截至目前為止，獲得了966同意。

美國近期的反種族主義的示威中，許多歷史人物的雕像都受到不同成度的破壞，對其小便或潑漆；甚至將雕像打下來，再用膝蓋壓住雕像的脖子，模仿「佛洛伊德之死！」

這些請願也引起許多民眾共鳴，紛紛在底下留言「哥倫布不應該受尊重」、「他是恐怖分子」、「我要簽屬這分請願書，為甚麼要美化犯罪和白人至上」、「哥倫布根本沒發現什麼，他用我們的土地，殺我們的人，將疾病和破壞過來」、「他是種族主義」。