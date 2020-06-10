鴻海可購樂攜手康那香　今10點開放口罩限量預購

▲康那香口罩。（圖／康那香提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下夏普（Sharp）可購樂平台今（10）日宣布，攜手「口罩國家隊」康那香合作，預計將從上午10點起開放成人醫療Z摺口罩與幼童3D立體口罩限量預購，成人一盒50片售價430元，幼童一盒30片售價380元，每人每次每款口罩最多下訂三盒為限。

夏普表示，可購樂平台自5月23日推出股東購物節暖身慶活動之後，至今獲得眾多股東的關注與銷售助益，鴻海、鴻準、群創股東們在6月23日當天登入即可獲得88000的購物金，而6月股東購物節活動更將持續到8月底。

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夏普指出，可購樂為服務廣大消費者口罩的需求，夏普與「口罩國家隊」廠商康那香合作在今日10點開始進行口罩預購，包括成人醫療Z摺口罩盒裝銷售，一盒50片，白色與粉藍色二色隨機出貨，售價一盒430元（含運）、二盒780元（含運）、三盒1130元（含運）。

夏普進一步指出，至於幼童醫療3D立體口罩一盒30片，售價一盒380元（含運）、二盒680元（含運）、三盒980元（含運），並預計下訂後將在6月23日起依照訂單先後順序陸續出貨，配送方式採宅配到府，每人每次每款口罩最多可下訂三盒，首波預購至6月21日止。

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