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狠父稱打新冠疫苗…3少女遭注鎮靜劑「行割禮」！　醒來生殖器沒了

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▲桃園市賴姓男子遭指控替入監服刑友人照顧其還在念國中的外甥女，竟趁家中無人趁機性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

▲ 未成年少女被父親哄騙接受割禮手術。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度、埃及及中東部分地區過去有「女性割禮」（又稱女陰殘割，FGM）傳統，將女性外生殖器部分或全部切除，現今在許多國家已經被禁，埃及卻傳出一起駭人案件，一名父親強迫3名年輕的女兒接受割禮手術，還謊稱是要讓她們接種新冠病毒（COVID-19）疫苗。埃及檢方已經下令，立即審判該名男子及涉案醫師。

《衛報》5日報導，這起案件是在男子前妻告發後曝光。根據前妻說法，他的3名女兒都未滿18歲。律師發表聲明指出，3名少女被告知要去醫院接種疫苗，未料卻被注射鎮靜劑，醒來後發現生殖器已被割除。動刀的醫師被控切除她們的外生殖器，甚至包括陰蒂。

埃及於2008年禁行割禮手術，2016年定為刑事犯罪，至今已有4年，但鮮少有案件經過審判，僅一名醫師因動手術入獄。但聯合國兒童基金會（Unicef）數據顯示，埃及15至49歲女性有高達87%曾接受割禮手術，14歲以下女童也有14%。

根據埃及現行法律，實施女性割禮手術者將面臨3至15年徒刑，陪同婦女或女童接受手術者則最高判3年。此前便有人警告，這條新法在埃及效果有限，且立法禁止可能導致更多婦女或女孩被秘密送進手術室。

除非女性在割禮手術中死亡，否則大多不會公開。2月便有一名70歲的醫生在未麻醉的情況下為12歲女童馬克蘇德（Nada Hassan Abdel-Maqsoud）動手術，導致她失血過多死亡。這名醫生被逮後現已釋放，正等待審判。但由於疫情大流行，審判日期遲遲沒有定論。

13歲女童艾爾巴堤（Soheir al-Batea）2013年手術後身亡，動刀的醫師法德爾（Raslan Fadl）2015年初被定罪，成為具里程碑意義的案件。但法德爾與艾爾巴堤家屬達成和解，因此被判緩刑2年，入獄短短3個月後便重獲自由。

埃及女性法律諮詢中心（WCGLA）主席艾丹布其（Reda el-Danbouki）表示，「法官及警察依然對女性割禮案件極其寬容，令人震驚。可悲的現實是，他們之中大多數人都不認真看待這些案件，認為這（割禮）是為了守護女性的貞節。我們已經看到，一名今年稍早被逮捕的醫生幾乎馬上就被釋放，審判日期至今還不確定，讓人覺得醫生可以繼續行使割禮手術，不用受懲罰。」

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