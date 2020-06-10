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疫情成「最糟夢魘」離結束還很早　佛奇：新冠肺炎遠比愛滋複雜

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▲▼美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長弗契（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約9日專電

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇向生技業高層表示，新型冠狀病毒散播速度令他驚訝，遠比愛滋病毒複雜，疫情離結束還早，但他有信心疫苗將問世並壓制疫情。

紐約時報報導，美國生物科技創新組織（BIO）今天舉辦會議，並播出佛奇（Anthony Fauci）與主持人遠距討論的預錄畫面。佛奇說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）4個月內蹂躪全世界，而且疫情尚未結束。

佛奇坦言，疫情席捲全球的速度令他驚訝。一般來說，傳播效率高的疾病能在6個月或一年內蔓延全球，2019冠狀病毒疾病只花約1個月就在全球大流行。他將疫情迅速蔓延歸因於新型冠狀病毒傳染性強，患者染疫後四處旅行，這類傳染性高的呼吸道疾病正是他的「最糟夢魘」。

佛奇說，生涯長期研究的人類免疫缺乏病毒（HIV，簡稱愛滋病毒）與2019冠狀病毒疾病相比單純多了。他指出，兩者差異在於2019冠狀病毒疾病的病情嚴重度差異極大，從毫無症狀到重症、死亡都有，肺部損害、劇烈免疫反應、凝血功能障礙使得年輕人也會中風，部分孩童出現疑似相關的發炎症狀，病情嚴重。

▲美國,紐約市,中央公園,新冠肺炎。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情改變過往人們社交的方式。（圖／路透）

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球超過718萬人確診感染2019冠狀病毒疾病，40.8萬人染疫喪命。世界衛生組織（WHO）8日警告，全球單日新增13.6萬起確診病例創下新高，疫情正在惡化。

各界寄望疫苗問世後能阻止或起碼減緩病毒散播。佛奇說，他「幾乎確定」超過一種疫苗可證明有效。

全球生技醫療業馬不停蹄研發，多種疫苗已進入臨床試驗階段，其中至少一種疫苗預計7月邁入第三期臨床試驗。但人類對新型冠狀病毒如何攻擊人體所知仍有限，佛奇形容相關研究是「正在進行的工作」，才剛開始真正了解這種病毒。他發現，這場疫情也凸顯美國長期以來健康不平等，有色人種所受衝擊特別深的問題。

佛奇說，許多非裔美國人無法在家工作，所處就業環境更容易接觸到病毒，他們有糖尿病、高血壓、肥胖、慢性肺疾病等潛在健康問題的機率更高，感染新型冠狀病毒後病情可能加重。對非裔美國人族群來說，這場疫情猶如雙重打擊。

為控制疫情，佛奇呼籲投入更多資源在非裔人口密度高的地區，但長久之道是改變導致許多族裔受疫情打擊特別深的社經與飲食因素，這需要花數十年時間。

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