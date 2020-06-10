疫情解封跑起來！台新Women Run重啟報名　逾10萬刷卡金等你拿

▲「2020 Taishin Women Run TPE」疫後回歸，重新開放報名。（圖／台新銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣防疫有成，政府推動防疫新生活運動，民眾可放心參與各項戶外活動後，台新銀行冠名贊助、亞洲規模最大的女子路跑賽事「2020 Taishin Women Run TPE」將重新於8月23日清晨在台北市政府前廣場正式起跑。

「2020 Taishin Women Run TPE」原定於3月底起跑，但因疫情關係延後舉辦，如今該活動延到8月23日開跑，從即日起重新開放民眾報名，將於7月20日下午5點截止。

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▲「2020 Taishin Women Run TPE」賽事取用2020諧音「愛你愛你」作為口號，號召全台女性勇敢說愛。（圖／台新銀行提供）

台新銀行表示，該賽事取用2020諧音「愛你愛你」作為口號，號召全台女性勇敢說愛，鼓勵親朋好友一起前來，共同為自己所愛的人加油打氣，以實際行動把愛說出來。

熱愛路跑的台新銀行環貿金融處資深副總經理蘇韻琇表示，台新是一家最關心女性朋友的銀行，持續提倡運動健身，同時鼓勵女性朋友展現自信。為讓全年齡女性一同參與這項全民運動，今年活動更增設「愛運動」3K全民跑，邀請各年紀的女性作伙加入，也鼓勵女性朋友們走出戶外。

▲台新銀行環貿金融處資深副總經理蘇韻琇。（圖／台新銀行提供）



此外，這次女子路跑賽事重啟開放報名，考量受到疫情影響而無法親臨賽事現場的女孩們，主辦單位也特別新增「台新銀行女子線上路跑」活動，即日起至7月30日止提供線上報名，完成報名的民眾只要在8月3日至23日期間內，透過任何運動紀錄APP或智慧型手錶上傳運動紀錄，達到報名的里程數就算完成賽事，主辦單位也將頒發完賽電子證書及獎牌給完賽的線上跑者。

台新銀行今年同樣祭出超值好禮要給參賽的女性朋友，在賽事當天贏得半馬前3名以及10公里香香團體組前3名的跑友們，將送出總額超過10萬元的台新玫瑰卡刷卡金，邀全台女性朋友在防疫新生活運動後，一起報名參加「2020 Taishin Women Run TPE」。

▼在賽事當天贏得半馬前3名以及10公里香香團體組前3名的跑友們，台新銀行將送出總額超過10萬元的刷卡金。（圖／台新銀行）