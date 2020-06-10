台股開盤小跌2點　大立光今開股東會　股價續漲

▲台股早盤於平盤附近狹幅震盪。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美股周二（9日）跌多漲少，台股今（10）日開盤以11635點開出，下跌2點。截至上午9點09分，指數來到11640點，上漲3.61點，但持續在平盤震盪。

興櫃股王昇佳電子（6732）周一以每股498元掛牌上櫃，股價還一路走高，昨日更飆悍站上903元，蜜月行情亮眼。今日昇佳開盤下跌至900元，但隨後逆轉，截至上午9點08分，股價漲至933元，漲幅3.32%。

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台積電（2330）昨日召開股東會，重申今年製程進展、資本支出與營運展望皆不會改變，今日以平盤開出，截至9點11分，股價來到320元，上漲0.31%。除此之外，股王大立光（3008）今日召開股東會，延續近幾日漲勢，以4415元開出，上漲0.57%。

美股連日的漲勢暫歇，周二道瓊工業指數及標普500指數皆收跌，但受到蘋果飆漲3.2%激勵，以科技股為主的那斯達克指數連續第2日創下收盤新高，盤中更一度突破萬點大關。

Harvest Volatility Management交易和研究部門主管Mike Zigmont指出，股市回跌令人感到驚訝，可能是過去一周漲勢過後的自省式賣壓，「我沒有看到任何觸發股市下跌的催化劑，但除了非農就業數據以外，過去兩周市場也沒有可帶動股市上漲的因素。」

周三美股表現，道瓊指數下跌300.14點或1.09%，報27,272.3點；標普500指數下跌25.21點或0.78%，報3,207.18點；那斯達克指數上漲29.01點或0.29%，報9,953.75點；費城半導體指數下跌0.53點或0.03%，報1,998.09點。