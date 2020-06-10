無人機「5度盤旋」豪宅上空！　哈利梅根怒請「日薪26萬」保全團隊護隱私

▲哈利與梅根卸下王室身分後仍不斷遭偷拍。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）為追求個人生活，選擇卸下王室成員身分，遷居美國洛杉磯。原以為擺脫王室身分就能擺脫跟拍，沒想到近日卻常常有無人機在住家上空盤旋，讓他們為此至少報警了5次，最後決定再增聘保全，以維護安全與隱私。

根據《Daily Beast》報導，哈利與梅根在今年3月卸下王室身分後，搬往洛杉磯比佛利山莊（（Beverly Hills））居住，希望能夠保有更多的個人隱私與生活。沒想到擁有明星和王室光環的他們，依舊相當受到矚目，許多狗仔還是設法透過無人機偷拍；據了解，他們因為無人機在住家上空盤旋，在一個月內報警至少5次。

哈利與梅根遷居洛杉磯後，由好萊塢大咖泰勒派瑞（Tyler Perry）牽線，住進價值1800萬美元（約新台幣5.4億元）的豪宅，擁有8間臥室和12間浴室，還有大型游泳池和噴泉。目前兩人正加強住家的保安系統，《每日郵報》更踢爆，兩人新雇用的私人保全公司，每天要價8700美元（約台幣26萬元）。

看似經濟狀況無虞的兩人，先前曾有消息指出，碰上新冠肺炎疫情，哈利王子至今沒有找到固定工作，好萊塢出身的梅根也沒有接到新的演藝工作邀約，經濟狀況出現問題，哈利甚至變賣了自己珍藏的獵槍來還債。

哈利王子最後仍是求助查爾斯王儲，最後由父親買單1年400萬英鎊（1.5億元台幣）的維安費用，也讓哈利再度被轟是「啃老族」、「靠爸王子」。

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