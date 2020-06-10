英國封殺華為！匯豐銀行憂北京報復　蓬佩奧：應避免過度依賴中國

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

英國媒體報導，匯豐銀行擔憂若英國封殺華為，會在中國遭到報復。美國國務卿蓬佩奧表示，美國與盟友共同對抗中國霸凌，北京侵略行徑顯示各國應避免經濟過度依賴中國。

蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發聲明表示，北京據稱威脅指出，除非英國允許中國電信巨擘華為參與5G建設，否則將懲罰匯豐控股公司（HSBC Holdings Plc）並撕毀北京在英國建造核電廠的約定。他強調：「美國與盟友夥伴站在一起對抗中國霸凌手段。」

英國電訊報（The Telegraph）6日報導，匯豐董事長杜嘉祺私下向英國首相強生（Boris Johnson）顧問團警告，若英國禁止使用華為生產的網路設備，匯豐可能會在中國遭到報復。

星期日泰晤士報（Sunday Times）報導，中國駐英國大使劉曉明指出，強生要尋求華為替代方案的打算，恐破壞中國企業在英國建造核電廠與2號高速鐵路（HS2）的計畫。

蓬佩奧表示，總部位於中國深圳的華為，是中國共產黨監控體制的延伸，而中共威嚇匯豐的行徑更該作為警世故事。

蓬佩奧說，身為中國人民政治協商會議一員的匯豐亞太區行政總裁王冬勝，上週連署表態挺「港版國安法」，支持北京做出毀壞香港自治、違背自身在聯合國登記條約中所做承諾的「災難性決定」。

蓬佩奧表示，王冬勝展現忠誠的舉動，並未幫助匯豐在北京贏得太多尊重，匯豐在中國事業仍被當成北京對付英國的政治籌碼。

蓬佩奧強調，北京侵略性作為說明，為何各國應避免經濟上過度依賴中國，且須保護自身重大建設不受中共影響。澳洲、丹麥及其他自由國家近期皆面臨中共利益團體壓力，要它們向中國政治願望低頭。

蓬佩奧指出，美國已準備好為英國任何需求提供協助，不論是建造安全可靠核電廠，亦或是發展保護人民隱私的5G解決方案。他說：「自由國家交易的是真摯友情，渴望的是共同繁榮，而非政治、商業磕頭。」

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