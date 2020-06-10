美議員反送中周年發聲「與香港人民站一起」：北京、港府應撤回侵犯自由的措施

▲反送中運動滿一周年。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

香港「反送中」運動屆滿一週年，美國國會及行政部門中國問題委員會今天再次重申，美國與香港人民站在一起，並呼籲中國、香港政府撤回任何會損害港人民主自由、自治的措施。

去年6月9日，在香港民間人權陣線發起下，首次有百萬民眾上街抗議港府送中惡法，為「反送中」運動正式拉開序幕。在運動滿週年不久前，中國13屆全國人大代表會議5月28日通過備受爭議的「港版國安法」授權案，加深外界對香港「一國兩制」恐急速崩解的擔憂。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）今天推文表示，一年前的今天，百萬香港人走上街頭，抗議逃犯條例修訂草案。

A year ago today, one million #HongKongers protested a controversial extradition bill. The Chairs stand with the HK people and call on the #Chinese & HK govt’s to withdraw measures endangering the democratic freedoms and autonomy guaranteed to the people of #HongKong. pic.twitter.com/r9eQoTfNvg — China Commission (@CECCgov) June 9, 2020

推文指出，身為委員會共同主席的民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）及共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）與香港人民站在一起，並敦促中國、香港政府撤回任何會損害香港人民獲允諾的民主自由和自治措施。

中國強推「港版國安法」之舉引發美方高度關注，美國行政部門與國會近期採取大動作反制北京作為。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月27日向美國國會認證，香港不再擁有高度自治，不足以享有美國法律下特殊待遇。總統川普5月29日緊接著宣布，將著手撤銷香港特殊待遇，並制裁直接或間接損害香港自治的中國、香港官員。

在國會方面，麥高文、盧比歐、共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）及共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）等17位跨黨派參眾議員，選在六四天安門事件31週年當天提出決議案，譴責中國透過逮捕民運人士及強推國安法，企圖瓦解香港的自由與自治。

決議案並呼籲美國行政部門，動用所有外交手段與制裁措施，以捍衛香港人民人權。