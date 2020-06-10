「120萬勞力士」換政府工程標案！　舊金山知名華裔女商人遭逮

▲舊金山建築工程公司「Kwan Wo Ironworks」華裔女執行長江苑珊。（圖／翻攝自YouTube／NCAABA）



記者張方瑀／綜合報導

美國舊金山「舊金山公共事務管理局」前局長諾魯涉嫌多項貪汙遭逮，除了汙點證人外，又再多3人被捕，其中包含工程公司的華裔女執行長江苑珊（Florence Kong）。她涉嫌贈送諾魯一支價值4萬多美元的勞力士手錶，還有提供現金、進出高檔餐廳等，獲得市政府的建設合約。

綜合外媒報導，諾魯（Mohammed Nuru）1月因涉及賄賂舊金山機場專員在內等多項貪汙案遭逮，目前以200萬元保釋金申請外出候審。聯邦調查局（FBI）8日又逮捕了3名嫌犯，包括女友蘇尼加（Sandra Zuniga）、建築工程公司「AzulWorks Inc」執行長赫南德斯（Balmore Hernandez）與建築工程公司「Kwan Wo Ironworks」華裔女執行長江苑珊。

FBI最新公布的聲明指出，江苑珊向諾魯提供現金、在高檔餐廳吃飯、協助裝修度假別墅、贈送價值4萬多美元的勞力士手錶等，以換取市政府的工程合約。江苑珊被逮捕後，仍否認諾魯有協助她，直到電話錄音檔曝光後才認罪，因此被指控做出虛假陳述，若是罪名成立，最高需監禁5年，與25萬美元罰款。

據了解，出生於香港的江苑珊是當地知名的女商人，曾多次捐款支持舊金山地區的政治人物，甚至在2012年擔任舊金山建築工人諮詢委員會委員。而「Kwan Wo Ironworks」負責製造建築用的鋼材，知名作品包含舊金山海灣大橋（San Francisco Bay Bridge）、艾賽利托市政廳（El Cerrito City Hall）等多項大型開發案。

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