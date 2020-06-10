北韓鎖國糧食危機加劇　聯合國專家曝境內慘況：天天只吃玉米　有人正在挨餓





▲聯合國報告員指出，北韓境內發生嚴重民生問題 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

聯合國人權組織專家周二（9日）警告，北韓境內原本就持續發生的食物短缺和營養不良問題，經過年初為了防止疫情擴散，關閉中韓邊境後，情況變得更為廣泛嚴重。他說，「北韓現在有人正在挨餓」。

綜合外電報導，聯合國人權組織駐北韓報告員昆塔那（Tomas Ojea Quintana）指出，自從北韓關閉中韓邊境以來，並未通報任何2019新型冠狀病毒（COVID-19）病例為「0感染」國家，但3、4月中韓貿易驟減90%，導致邊境人口收入大減，也影響國內民生。

昆塔那表示，有報告指出許多大城市多了許多無家可歸者，而且藥價飛漲，「越來越多的家庭一天只吃兩餐，或是只有玉米可吃，有些人正在挨餓。」

昆塔那呼籲平壤當局開放人道救援，讓援助可不受限制地進入各地內幫助受難的人民，因為當前所有行動在首都外都被禁止，導致疫苗等其他救援物全都卡在邊境，大量囤積而無處可用。他也要求當局在疫情期間釋放囚犯，否則他們正因艱苦的工作、食物匱乏、傳染病和過度擁擠，而有生命危險之虞。

與此同時，昆塔那也敦促聯合國安全會議，重新考慮因核武和彈道飛彈等原因，而對北韓製出的經濟制裁及孤立國家的政策。

北韓20世紀建國以來，一度是權力更為集中的國家，政府對民眾的箝制力在20世紀中葉達到頂端，但隨著蘇聯瓦解，以及上世紀90年代嚴重的全國大饑荒，導致300萬人民餓死，也讓平壤當局的國家事務掌控力大幅下降；而面對大饑荒歷史，官方稱之為「苦難的行軍」。