員工年領516萬元！「這家化工廠」擊敗台積電、大立光...佛系老闆每年加薪

▲上緯投控員工平均年薪達516萬元，是上市、櫃公司唯一一家突破500萬元。（上緯投控提供）

圖文／鏡週刊

證交所、櫃買中心1日公布去年上市櫃公司的員工薪資，根據揭露資訊，第一名是上緯投控，員工平均年薪達516萬元，不僅是上市櫃公司唯一一家突破500萬元級別，還打敗台積電與大立光。

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去年1,600多家上市櫃公司的員工薪資出爐！第1名是上緯投控，員工平均年薪達516萬元；第2名是三商，員工平均年薪為468萬元；第3到7名則分別是華固、永豐餘、崑鼎、鴻準、精成科，員工平均年薪皆超過300萬元；第8到10名為勤益控、晶焱、聯發科，員工平均年薪落在290至300萬元之間。

總體來看，在薪資排行前30名中，前5大都是傳統產業，至於台積電、大立光，則分別以197萬元、130萬元位居第23名及121名，傳統產業可說是出頭天。

而位居第1名的上緯投控到底什麼來歷？上緯是蔡朝陽於1992年成立，公司以生產高性能樹脂為主，現有南投、上海、天津、江蘇、馬來等生產據點，2013年開始跨入離岸風電的開發及運維，2016年改組為上緯投控，去年公司淡出離岸風電開發與建置，目前共有環保耐蝕材料、環保節能材料及碳纖事業開發等三大事業體。2019年合併營業額63.43億元、每股盈餘8.97元。

隨著公司營運往上，上緯近幾年的調薪幅度也逐年上升，2016年加薪幅度為2.1％、2017年加薪幅度3％、2018年調高到6.9％，2019年更來到8％，可說是佛系老闆！

不過業界人士分析，上緯投控的員工平均薪水較高，除了營運表現好之外，其實因為投控員工人數少，薪資水準也相對較高，在這次薪資排行前30名的企業中，包括上緯、三商、永豐餘、崑鼎、勤益控、遠雄港、南僑、日月光，有8家屬於投資控股型態，「這些公司員工數幾乎都低於百人以下，且大多是高階主管，因此薪資水準當然比較高，但實際上並非如此，客觀來看，必須把中低階員工加入計算，資訊才不會偏頗。」



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