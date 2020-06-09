　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

羅馬2囚犯深夜摸黑逃獄　留言獄警「15天內回來」...刑期再+5年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼瑞比比亞（Rebibbia）監獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞比比亞（Rebibbia）監獄。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

義大利有2名囚犯被監禁在羅馬的瑞比比亞（Rebibbia）監獄裡，刑期本應該到2029年為止，卻在3日的凌晨逃獄，有趣的是，他們在離開前留下了一張字條給獄警，表示自己有要事必須離開監獄一陣子，但很快就會回來。

逃獄的囚犯是現年40歲的祖卡諾維奇（Davad Zukanovic）和46歲的艾哈邁多維奇（Lil Ahmetovic），是堂兄弟的親戚關係，因為詐欺等罪名入獄。在留給獄警的字條中指出，因為自己的子女遭受到一些生意上的麻煩，但2人的妻子也處於被監禁的狀態中，無人能夠解救，所以才會出此下策選擇逃獄，承諾會在15天內就回到獄中。

根據《共和國報》報導，祖卡諾維奇和艾哈邁多維奇在深夜利用監獄庭院的欄杆和消防水帶爬上柵欄，並用鋼絲鉗剪開鐵絲網後逃逸。

獄方指出，原本2人的刑期只到2029年，因為這一次的逃獄，導致刑期必須再增加5年

►網美推推「防曬這一罐」就夠～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲...揭2人小秘密
女友威脅分手！男借100萬代考費「找槍手考進中油」　下場超慘
韓國瑜最後道別活動！號召韓粉後天穿白衣「團結守望高雄」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

將在8月卸任！蒲隆地總統心臟病發身亡　享年56歲

捷克議長秀「台捷友好」蛋糕…糖霜寫上名言　來自這位超挺台灣前總統

羅馬2囚犯深夜摸黑逃獄　留言獄警「15天內回來」...刑期再+5年

京阿尼縱火犯「廢人狀態」出庭　法官說明拘留原因：有逃亡、滅證之虞

疫情衝擊鑽石業！2020年全球鑽石庫存將飆到45億美元

巴西採購11款中國病毒快篩　臨床醫生直批：全都是垃圾

南韓女高中生確診！進「樂天世界」爽玩9小時…當日2000遊客入園

時間管理術！20多歲男隔離跑酒店嗨...被抓包「落跑6次」：遭警逮捕入獄

小情侶忍不住偷做「雙人運動」！慘遭罰鞭打100下...行刑前先做這事

30萬手槍哪裡來？日15歲高中生爆頭自盡疑點重重　警疑涉暴力集團

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

秦媽媽亂暗示兒子讚美伊能靜　秦昊傻眼「餐廳菜好吃怎誇？」

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

將在8月卸任！蒲隆地總統心臟病發身亡　享年56歲

捷克議長秀「台捷友好」蛋糕…糖霜寫上名言　來自這位超挺台灣前總統

羅馬2囚犯深夜摸黑逃獄　留言獄警「15天內回來」...刑期再+5年

京阿尼縱火犯「廢人狀態」出庭　法官說明拘留原因：有逃亡、滅證之虞

疫情衝擊鑽石業！2020年全球鑽石庫存將飆到45億美元

巴西採購11款中國病毒快篩　臨床醫生直批：全都是垃圾

南韓女高中生確診！進「樂天世界」爽玩9小時…當日2000遊客入園

時間管理術！20多歲男隔離跑酒店嗨...被抓包「落跑6次」：遭警逮捕入獄

小情侶忍不住偷做「雙人運動」！慘遭罰鞭打100下...行刑前先做這事

30萬手槍哪裡來？日15歲高中生爆頭自盡疑點重重　警疑涉暴力集團

將在8月卸任！蒲隆地總統心臟病發身亡　享年56歲

最特別的姓是什麼？網友好奇發問　意外釣出「全台僅一家」姓氏

「有月經＝女性？」J.K羅琳挨轟歧視！　丹尼爾雷德克里夫發聲：跨性別也是女人

中職／統一獅為何今年很會打桃猿　陳鏞基笑：不便透露

好萊塢「18年最強詛咒」誰碰到都失敗！　連名導諾蘭、李奧納多都無法打破

太極掌門30秒慘敗！曾霸氣喊「我認真打，他們就要見閻王」　最新影片被挖出

中職／統一1分險勝中止4連敗　林岳平笑了：好久不見

中職／林立猛打賞4割男躍居打擊王　林泓育落到第3

南韓第一支KPOP小分隊！　SUPER JUNIOR-K.R.Y.「成軍14年」才發第一張專輯

嫁向佐9個月豪門婚登記卡關！　郭碧婷突發文：身邊的人總是無下限的消費你

國際熱門新聞

天價車禍！藍寶堅尼轉彎...追撞同款藍寶堅尼

已婚公務員深夜「車內半裸談公事」

即／北韓「切斷並廢除」與南韓一切通訊聯絡

中抗疫白皮書自誇　譚德塞沉默乾坐10秒

日女偶像正面「渾圓胸型全看光」　

全球「最安全國家」台灣跌至16名

哈佛：武漢去年秋天就爆發疫情

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

國小女童遭71歲外公感染，憂病毒校園擴散

小情侶偷做「雙人運動」！慘遭罰鞭刑100下.

憂鬱症公公激戰媳婦　她恥度大開偷腥：他很棒

女高中生確診！與2000人進樂天世界爽玩9小時

白人警首出庭保釋金額曝！佛洛伊德家鄉辦哀悼會

新婚妻拒行房落跑　夫報警才知娶了男人

更多熱門

相關新聞

電影取景地！網入住羅馬別墅：真的超美

電影取景地！網入住羅馬別墅：真的超美

BBC節目「Normal People」在IMDb獲得8.9高分好評，劇中男女主角在義大利度假所入住的別墅也受到關注，更在短租平台獲得4.92高分評價，入住網友也讚賞當地的美麗氛圍。事實上，這裡已經多次成為電影劇組、廣告商選定拍攝取景地。

音樂撫慰　他與全球音樂家合奏

音樂撫慰　他與全球音樂家合奏

封城想出門　她遛「披薩大」烏龜

封城想出門　她遛「披薩大」烏龜

半夜詭異聲！驚見倉鼠逃獄到一半

半夜詭異聲！驚見倉鼠逃獄到一半

同病房2天死3人　男確診後上廁所也喘

同病房2天死3人　男確診後上廁所也喘

關鍵字：

羅馬RebibbiaDavad ZukanovicLil Ahmetovic逃獄

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

公園同時捕獲「2對大咖夫妻檔」

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面