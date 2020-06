捷克議長秀「台捷友好」蛋糕…糖霜寫上名言　來自這位超挺台灣前總統

▲捷克參議院議長維特齊宣布秋季將訪問台灣。(圖/取自捷克參議院網站)



記者王致凱/綜合報導

捷克參議院議長維特齊(Miloš Vystrčil)9日宣布今年秋季訪台,引來關注。維特齊同時展示一個結合中華民國與捷克國籍的蛋糕,上面用糖霜寫下「自由與生命一樣珍貴」文字,引用自捷克前總統哈維爾的名言,象徵捷克與台灣擁有共同價值理念。

Po skončení TK ukázal předseda Senátu Miloš Vystrčil tento dort, který pro něj upekl jeden cukrář... “Svoboda má takovou cenu, jakou máme my sami., napsal cukrář slova Václava Havla... Jakoby se do Senátu vrátil duch listopadu 1989 - cítíte to? :) https://t.co/tvxr17OGHr pic.twitter.com/oW5O48GGSN