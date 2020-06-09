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京阿尼縱火犯「廢人狀態」出庭　法官說明拘留原因：有逃亡、滅證之虞

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▲▼ 京阿尼,青葉真司。（圖／路透）

▲京阿尼案凶嫌青葉真司重度灼傷，至今仍生活不能自理。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

去年7月京都發生京都動畫（京阿尼）縱火案，造成36人死亡、33人輕重傷，震驚各界，凶嫌青葉真司以遭嚴重灼傷，雖然保住一命，但已經被大火燒成廢人，目前仍遭拘留中。審理此案的京都地方法院9日開庭說明拘留理由，青葉則躺在擔架上出庭聆聽。

根據日本《每日新聞》報導，現年42歲凶嫌青葉真司，因去年7月18日於京都伏見區犯下京都動畫第一工作室縱火殺人案而遭京都府警察逮捕，現遭拘留在大阪看守所。

京都地方法院9日開庭說明拘留原因。法官解釋，考量犯罪嫌疑人有滅證、逃亡，或透過第三方滅證、逃亡之虞，因此裁定拘留。青葉真司本人躺在擔架上的狀態出庭，全程都維持躺臥姿勢。雖然嫌疑人本人有權在出庭時發表陳述，但青葉僅開口報上姓名、住址和出生年月日，並未有其他發言。

青葉的辯護律師則主張，嫌疑人已經失去自主行動能力，不可能聯繫相關人士從而進行滅證、逃亡。辯方先前提出上訴要求撤回地方法院拘留裁決遭駁回，向最高法院提出特別抗告又再次遭駁回。

《每日新聞》先前曾報導，青葉犯下縱火案同時，自身也受到全身90％三度灼傷，甚至傷及神經系統。雖然經過多次手術治療後已經脫離險境，並且可以進行簡短對談，但他至今仍無法獨立行走、無法自理生活，甚至連飲食都需要他人餵食，形同廢人。

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