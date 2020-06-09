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金融資產評價有撐　開發金5月賺4.83億元　EPS為0.14元

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開發金（圖／資料照）

▲開發金5月稅後純益4.83億元，累計前五月稅後純益20.50億元（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，市場聚焦各國重啟與經濟激勵規劃，使得證券及金融資產有所支撐開發金今（9）日公布五月份稅後純益4.83億元，累計前五月稅後純益20.50億元；每股稅後純益（EPS）0.14元。

開發金控發言人張立荃表示，全球新冠肺炎疫情逐步趨緩，市場聚焦於各國重啟及激勵經濟規劃，五月份全球資本市場走勢延續四月份動能，因此支撐相關證券業務及金融投資評價表現。

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子公司凱基銀行整體存放規模維持增長，除了利息及手續費收入等核心收益貢獻，另受惠金融市場穩定走勢，有利於金融資產評價，五月份稅後獲利 4.17 億元，前五月累計稅後獲利 14.51 億元。

五月份台股呈現高檔整理，整體成交量能則較四月份增加，支撐經紀業務獲利動能，凱基證券五月份稅後獲利 4.98 億元，前五月累計稅後獲利 15.87 億元；中華開發資本受部分國際投資評價變動影響，五月份稅後虧損2.48億元，前五月累計稅後虧損11.48億元；中國人壽五月份稅後獲利7.99億元，前五月累計稅後獲利61.89億元。

張立荃指出，針對旗下四大獲利引擎，包含壽險、商銀、證券、直接投資等，將著重提升競爭能力，透過跨部門合作與產品開發，持續深化客戶往來關係及規模，以推升長期穩定的獲利能力。

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