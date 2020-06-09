4大公股金控5月獲利下跌15%　業者憂海外放款成獲利新地雷

▲華南銀行提存寶德能源呆帳，5月整體金控稅後純益不到10億元，前5月EPS僅為0.05元。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

4家公股金控獲利出爐，因為新冠肺炎（COVID-19）期間，公股銀協助紓困利息收入受到壓抑，5月整體獲利為68.09億元、較4月的80.52億元，下滑了15%；公股金控中只有合庫金控獲利較4月微升，展望未來，銀行業者更憂心，全球經濟不見起色，所以海外放款將是獲利的隱形危機。

兆豐金利息衝擊外 各項收入維持穩定

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兆豐金今年5月稅後純益29.91億元，較4月的34.37億元略有下滑4.46億元，累計稅後純益達83.58億元，每股稅後純益（EPS）0.61元。兆豐金表示，5月雖然協助紓困多少影響利息收入，但是不論是在金融資產評價、股市的表現都已經回到原有的水準；另外子公司方面，像是兆豐證券受到股市的回春也賺了1.6億元；產險子公司也揮別出險以及虧損的陰霾，5月也小有獲利0.87億元；兆豐金表示，整體而言5月雖沒有搶眼的獲利表現，但也算是回到正常的水準。

往來客戶穩健經營 合庫金控唯一上揚

合庫金5月稅後純益為12.38億元，較4月份的11.23億元微升，是四大公股金控當中，唯一獲利上揚的金控；而累計前5月稅後純益已經達到64.66億元，EPS為0.48元。合庫表示，由於合庫的客戶算是質優，所以5月份並未衝擊各項收益；且合庫也積極協助往來客戶的穩定經營，陪同業者一起度過疫情的難關、進而對銀行本身也有利益。

金融交易衝擊 第一金獲利下滑16%

受到金融市場震盪，衝擊第一金子公司一銀的金融交易利得，使得第一金5月稅後純益為18.44億元，相較於4月下滑了16.4%；累計稅後純益為69.86億元，EPS為0.56元。顯然一銀的獲利衝擊仍是來自於金融交易，但是淨利收入已經較上個月增加；另外，因為保單的停售效應，所以財富管理收入也有所增加。

華南金提存寶德呆帳等因素 5月賺不到10億元

華南金5月份僅賺了7.36億元，較4月稅後純益12.87億元，獲利動能明顯下滑；加上繳交所得稅等，累計前5月稅後純益僅為5.75億元，EPS僅為0.05元。

華南金旗下的子公司獲利皆較4月下滑，以銀行來說，減少了約3億元的收入，主要是手續費的衰退包含財富管理、聯貸等收入皆不盡理想；5月又提存寶德能源呆帳，使呆帳提存增加1.2億元，加上呆帳回收減少8000萬元，使得呆帳處裡的獲利就少了2億元。另外，證券子公司也因為自營商操作買賣、認售權證都有衝擊，所以獲利也減少1.2億元。

部分公股金控旗下的公股銀在5月時逾期放款多有增加，主要是海外有零星違約情形，銀行業者預期，6月利息收入會與5月相近，而因為有保單的停售效應，財富管理手續費可能會有亮眼的表現；但是因應新冠肺炎衝擊全球經濟、海外企業缺乏紓困援助，因此銀行的海外放款將會是獲利「潛在殺手」。

▼4大公股金控5月獲利。（圖／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站）