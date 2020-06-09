影／夜市加碼三倍券先聞香　250元套餐一張券就搞定

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券七月上路，有些人擔心三倍券一張200元不找零怎麼辦？經濟部小編今（9）日透過臉書公佈高雄的凱旋青年夜市即將推出的好康方案，原價250元的夜市美食套餐，現在只要一張200元三倍券就搞定，號召全民一起用三倍券振興國內經濟。

為振興與活絡國內經濟，行政院宣佈振興三倍券自7月1日起開放申請，採行紙本、電子支付、電子票證、信用卡等多元管道，並從7月15日開放累計、索取使用；其中，實體紙本的面額則分為500元券4張與200元券5張。

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▲經濟部表示，高雄的凱旋青年夜市推出原價250元的夜市美食套餐，現在只要一張200元三倍券就搞定。（圖／經濟部提供）

「上班族最常見的問題，就是到底要吃飯還是吃麵？小孩子才做選擇！」經濟部小編透露，拿到振興三倍券後，就可以在凱旋夜市吃到叉燒丼＋蒜頭豚骨拉麵，原價250元，現在一張200元三倍券就搞定。

另外，也還有雞爪、鴨翅、雞心、鳥蛋和毛豆的優惠組合，原價250元，同樣一張200元三倍券就搞定。

經濟部表示，「振興經濟刺激消費優惠措施計畫」目前共有51家業者提出方案來申請，包括4家電子票證、30家行動支付與34家信用卡業者，預估將有七成民眾選擇非實體管道領取三倍券，可望創造450億元消費刺激經濟。



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