廣明反壟斷遭重罰！官司再敗　被點名下一個可能遭毒手的是它

圖文／鏡週刊

廣達旗下光碟機廠廣明光電遭美上訴法院再判敗訴，除依一審結果裁定廣明需賠償惠普4.39億美元（新台幣131億元），同時也宣告惠普可取得廣明所有現金、工廠及專利權。對此結果，知名前半導體外資分析師陸行之點名，下一個可能遭美方追溯的對象，可能就是晶圓代工大廠聯電。

廣明光電是廣達集團旗下的小金雞，上市股價曾高達387元，過去光碟機榮光時代，曾多年賺超過一個股本，是廣達董事長林百里的驕傲。沒想到，光碟機時代已過，廣明這幾年也大舉轉型朝機器人與AI等領域發展，卻遭美商惠普以反托拉斯法緊咬，遭到美國法院判決的賠償金額高達新台幣131億元令人咋舌，甚至可能賠上廣明整家公司。

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外資知名半導體分析師陸行之7日在臉書有感而發地發文，「在我的印象裡面，台灣科技公司自認清白，在美國法院上訴的，下場不是很慘，只有更慘，完全不符合比例原則，美國公司在台灣上訴的還可以讓我們自己撤案，難怪台積電被美國政府逼著去設立一個樣板公關廠來代替交保護費，聯電被美國司法部起訴的案子還沒結案，以後碰到這種案子，要視時務者為俊傑，趕快認罪協商，交保護費了事，因為我們沒本錢。」陸行之說。

回顧過往，美國的反托辣斯法確實讓全球廠商聞之色變，其中台灣面板廠更是歷經慘痛教訓，包括華映、奇美電、彩晶、友達等面板廠都因反托辣斯法，遭到美方判賠6,500萬至5億美元（約新台幣19.5億至150億）不等，不少面板廠的高階主管，包含華映前董事長林鎮弘、奇美電前總經理何昭陽、友達前副董陳炫彬與前副總熊暉在內的13名台灣面板廠主管被遭判6個月到3年不等的徒刑，先後赴美服刑。

由於聯電遭美光控訴，挖角前員工違反營業祕密一案，正在台灣法院審理之中，在美中貿易戰越演越烈之際，聯電是否又將成為美國司法部盯上，成為下一個遭美國法院毒手的台商，各界都在等著看。



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