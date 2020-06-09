10年來首見！　上市櫃公司今年首季海外投資家數減少

▲根據統計，上市櫃公司今年首季赴海外投資家數較去年底減少3家，也是10年來首見家數減少。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（9）日公布國內上市櫃公司2020年第1季海外及大陸投資情形，上市櫃公司今年首季赴海外投資家數共1,273家，較去年底減少3家，也是10年來首見家數減少。

根據金管會統計，在海外投資方面，截至2019年首季，上市公司714家，上櫃公司559家，合計1,273家赴海外投資，占全體上市櫃公司總家數1,608家的79.17%，較去年底減少3家。

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上市公司累計海外投資6兆1,888億元，上櫃公司6,231億元，合計6兆8,8119億元，較上年底增加1,206億元，主要是因海外子公司營運資金需求、參與現金增資或增加營運據點，其中上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

另在大陸投資方面，截至今年首季底止，上市公司671家，上櫃公司521家，合計1,192家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數1,608家的74.13%，較上年底減少6家。

上市公司累計大陸投資2兆2,861億元，上櫃公司2,423億元，合計2兆5,284億元，較上年底增加174億元，主要是因應子公司業務拓展或建廠的資金需求，其中上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

今年首季上市櫃公司大陸投資利益達232億元，較去年同期減少132億元，而海外投資利益則為377億元，也較去年同期減少399億元，金管會證期局副局長郭佳君表示，主要是受到新冠肺炎疫情影響，導致海外子公司獲利減少。

上市櫃公司大陸投資家數較去年底減少6家，郭佳君指出，觀察過去10年表現，每年首季家數皆呈現減少，去、前年也分別減少4、6家，至於海外投資也減少3家，以過去10年來看，除了2010年減少2家外，往年家數都呈現成長。

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