進口關稅估價海關彈性3原則　疫情期間貨物進口不卡卡

▲財政部關務署訂立進口貨物關稅估價三項作業原則，解決廠商進口資金與時效壓力。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署今（9）日表示，受到新冠肺炎（COVID-19）衝擊，許多航空、運輸受到限制，部分產業的物流供應與商品價有較大的波動，尤其是生鮮水產、花卉等產業，報關時也容易被判斷為異常狀況導致貨物卡卡，或者資金壓力大，海關主動推出貨物關稅估價三作業原則，降低疫情期間廠商進口壓力。

關務署表示，我國關稅估價採交易價格制度，進口人申報貨物完稅價格，應依據該次買賣雙方交易契約，計算實付或應付價格，作為申報基礎，海關並將依關稅法第29條至第35條規定，依序適用關稅估價方法，遇進口申報的進口貨物完稅價格偏離一般市場行情時，海關會依據關稅法第42條，調查該進口貨物的完稅價格。

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為了避免通關障礙，海關主動採取三項原則作為防疫期間關稅估價措施。

原則一：海關辦理完稅價格核定應將國際貨物價格受疫情影響列入，由個進口地海關事實參考國內外相關行情資料，掌握貨價變動情形。

原則二：廠商申請押款放行案件海關會先押款、經查價之後放行；押款價格海關過去是依據報價資料、放行的資料、價格檔的資料。疫情時間海關將綜合考量國際價格影響、貨品特性以及廠商進口紀錄及商譽等因素，押款價格予以彈性，避免押放爭議。

原則三：防疫期間貨物價格波動價格大，未能及時核定應納稅額者，海關將加速處理，也就是加速完成查價，避免業者資金積壓。

海關解釋，例如水產業者2月成交的商品，但是運不進來，等到3月運入時價格已經大幅波動，所以海關依據作業原則、彈性放性。3、4月海關已經依據新的作業原則讓水產業者、蔬菜業者進口放行，5、6月還是仍有波動，相關作業原則仍在持續，未來還要依據國外疫情發展情況而有所調整。