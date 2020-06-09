巴西採購11款中國病毒快篩　臨床醫生直批：全都是垃圾

▲巴西國民在7日上街示威，抗議總統波索納洛在疫情期間的不作為。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發至今，巴西境內已有超過70萬人染疫，其中有37134人死亡，成為全世界染疫數第2高的國家，為了加強病毒檢疫強度，包括巴西在內，有多國向中國購買快篩套件。對此，一名巴西的實驗室臨床主管塞爾索·格拉納托（Celso Granato）近月來不斷批評，直指中國生產的快篩套件是「垃圾」，不符合標準，數據也不可靠。

截至台灣時間9日下午5點10分為止，巴西在近24小時內新增15654例新冠肺炎確診病例，確診總數達到707412例；死亡病例也增加679例，死亡總數達到37134例。巴西國民在8日走上聖保羅（Sao Paulo）和首都巴西利亞（Brasilia）的街頭示威，抗議極右主義總統波索納洛的無能。

根據 BBC 報導，塞爾索表示，自從疫情爆發以來，巴西政府迫切地想要購買病毒檢驗設備，因為認為有這些工具總比沒有好，「從中國採購的快篩套件中，我們近月測試了11個不同的品牌，但全部都是垃圾。」

這不是第一次中國出口的防疫設備遭到批評，加拿大公共服務和採購部長阿南德（Anita Anand）也曾在5月表示，向中國大量訂購的N95口罩，大約只有100萬個符合標準，其他有800萬個都不符合。

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