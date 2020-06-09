台灣東洋取得軟組織肉瘤新藥　Yondelis在台港澳專屬授權

▲台灣東洋營運長施俊良。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



台灣東洋藥品（4105）今（9）日與合作夥伴Pharma Mar公司共同宣布一項由台灣東洋在台灣、香港和澳門經銷代理全新抗癌藥物Yondelis（trabectedin）的雙方合作協議。



台灣東洋表示，新協議是Pharma Mar公司去年8月26日宣布與Janssen Products LP（Janssen）重新簽訂的協議，Pharma Mar公司保留Janssen在美國等地的經銷代理權利，並自行收回其他地區的權利，經台灣東洋與Pharma Mar公司友好協商，其中台灣、香港、澳門則專屬授權給台灣東洋。



台灣東洋營運長施俊良表示，Yondelis是治療晚期軟組織肉瘤中脂肪肉瘤(liposarcoma)及平滑肌肉瘤(leiomyosarcoma)這兩種類型病患的標準用藥，台灣東洋一直以來積極擴增癌症治療產品線，期能涵蓋更多不同癌症的治療，為台灣甚至更多亞洲國家的癌症病患帶來治療的新希望。



台灣東洋指出，根據2016年台灣癌症登記報告，脂肪肉瘤或平滑肌肉瘤的當年度新增病患約253位，其中晚期病患占45%，而在Yondelis第三期隨機多中心的臨床研究顯示，針對接受過一線以上標準治療的晚期病患，在無復發存活期的最終分析中，相較傳統化療，Yondelis的給藥使疾病進展或死亡的風險降低45％，死亡風險降低13％。

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