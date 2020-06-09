新竹市府助新住民融入　生活適應輔導班全程免費

▲新竹市政府於6月7日至7月12日辦理新住民生活適應輔導班。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為打造移居樂活的移民城市，讓生活在新竹市的9千多位新住民，能儘速融入台灣生活，新竹市政府於6月7日至7月12日在婦女館、內政部移民署新竹市服務站辦理新住民生活適應輔導班，課程內容除了生活適應能力相關內容外，還加入健康烘焙點心教學及戶外親子團康遊戲，精彩多元，全程免費並提供午餐、子女托育服務，歡迎新住民踴躍報名參加。

新竹市長林智堅表示，新住民遠渡重洋來到台灣，首先面對的是語言隔閡、文化背景與生活方式的差異，為使其儘速融入台灣生活，市府除提供初入境之新住民關懷訪視外並積極開辦生活適應輔導班、職訓專班及識字班，協助新住民落地生根、穩定發展。

新住民中有一位來自大陸李小姐，來台20幾年了，剛嫁來臺灣時，人生地不熟，非常害怕，自從參加市政府生活適應能力課程後，深深感受台灣的人情味，也結交了不少好朋友，更進一步了解台灣很多風俗文化，尤其市政府非常照顧新住民，讓她有家鄉的感覺。

民政處長倪冠勛表示，今年生活適應輔導班委託本市竹松社區大學及本市外籍配偶關懷協會於即日起起至7月12日辦理，本次更首度結合移民署新竹市服務站共同辦理，以方便新住民姊妹們於上課時，可隨時洽辦居停留等相關事宜。此外，因應疫情關係，進入教室必量體溫、提供酒精消毒，並請學員配戴口罩及保持適當社交距離，讓學員安心上課。

民政處表示，今年課程內容除語文學習、醫療保健常識、臺灣習俗節慶介紹、人身安全等課程外，還規劃烘焙點心教學及親子團康互動遊戲，讓平時忙於工作的新住民與孩子們，拉近親子關係。另安排地方特色文化介紹及巡訪課程，使新住民深入認識台灣獨特風俗民情及文化，專為新住民量身打照，全程免費並提供子女托育服務。歡迎新住民朋友及、家屬共同參與。



報名專線：竹松社區學大劉小姐5715131轉76137。外籍配偶關懷協會賀老師0932-175-934