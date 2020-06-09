受惠在家工作、遠距教學需求　友達、群創5月營收站穩200億大關

▲面板雙虎5月營收受惠在家工作、遠距教學需求。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者姚惠茹／台北報導

面板雙虎今（9）日公布5月營收，受惠在家工作、遠距教學帶動面板需求，友達（2409）與群創（3281）的業績表現相當亮眼。其中，友達5月營收以217.29億元，創近8個月新高；群創（3281）5月營收達220.42億元，亦創今年單月新高。

友達公告5月合併營收217.29億元，月增7.77%，年減12.16%，創近8個月新高；累積今年前5月合併營收達955.83億元，年減 14.98%。

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友達表示，5月大尺寸面板包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等，出貨量約1034萬片，月增10.3%；中小尺寸面板出貨量約959萬片，月減2.4%。

群創公告5月合併營收220.42億元，月增6.71%，年增4.94%，創今年單月新高；累積今年前5月合併營收930.91億元，年減 8.54%。

群創表示，5月大尺寸合併出貨量共1152萬片，月增10.9%；中小尺寸合併出貨量共2378萬片，月減1.7%。

法人表示，面板產業最近傳出6月小尺寸面板報價已出現上漲的消息，帶動相關類股全面上揚，而且就連大尺寸面板報價都出現反轉向上的情況，並預計面板報價上揚的態勢可望延續到第3季底，看好相關產業轉趨樂觀。

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