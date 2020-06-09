被無薪假在家看訓練影片就可領1萬8960元？　勞動部說明了

▲勞動部指出，充電再出發也可在家看訓練影片。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部先前為因應新冠肺炎疫情推出「充電再出發計畫」，為的就是讓被實施無薪假勞工可以一邊學習新技能，還能得到政府補貼缺少的薪資，不過，勞動部今（9）日表示，充電再出發也能在家自行看訓練影片，再向各分署領取津貼。

勞動部目前所推出的充電再出發計畫，勞工在無薪假時間若參加職業訓練，就可拿到每小時158元、最高每月80小時、每月最高可領1萬8960元訓練津貼，但原本規範勞工要參加事業單位辦理的訓練或至各分署參加訓練才能領取。

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不過，勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，4月1日中央疫情指揮制定了社交安全距離後，就有發現到若是要求勞工都要集中上課，這樣可能會發生群聚風險，因此就開放勞工可以透過居家線上課程，再向各分署領取訓練津貼，目前已在線上開設1032門課程。

另外，沈文麗也說這樣的授課方式也有制定防止勞工「只播影片」，並未認真上課的機制，主要會透過不定期電話查核的方式，課程中也會有小測驗或小互動，不過還是希望勞工可以利用這段時間來增強技能。

最後根據統計，截至今天為止，共計有233家事業單位、3901人申請參加充電再出發，其中625人是利用居家線上課程進行。

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