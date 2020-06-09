　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

被無薪假在家看訓練影片就可領1萬8960元？　勞動部說明了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動部指出，充電再出發也可在家看訓練影片。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部先前為因應新冠肺炎疫情推出「充電再出發計畫」，為的就是讓被實施無薪假勞工可以一邊學習新技能，還能得到政府補貼缺少的薪資，不過，勞動部今（9）日表示，充電再出發也能在家自行看訓練影片，再向各分署領取津貼。

勞動部目前所推出的充電再出發計畫，勞工在無薪假時間若參加職業訓練，就可拿到每小時158元、最高每月80小時、每月最高可領1萬8960元訓練津貼，但原本規範勞工要參加事業單位辦理的訓練或至各分署參加訓練才能領取。

請繼續往下閱讀...

不過，勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，4月1日中央疫情指揮制定了社交安全距離後，就有發現到若是要求勞工都要集中上課，這樣可能會發生群聚風險，因此就開放勞工可以透過居家線上課程，再向各分署領取訓練津貼，目前已在線上開設1032門課程。

另外，沈文麗也說這樣的授課方式也有制定防止勞工「只播影片」，並未認真上課的機制，主要會透過不定期電話查核的方式，課程中也會有小測驗或小互動，不過還是希望勞工可以利用這段時間來增強技能。

最後根據統計，截至今天為止，共計有233家事業單位、3901人申請參加充電再出發，其中625人是利用居家線上課程進行。 

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身

ET快訊
韓國瑜不提訴訟！「網紅」曬照支持：等你復出　韓粉怒：別演了
美女主播房業涵爆辭職！離開7年東家...親曝原因
杏仁哥週六又不去凱道了！　「暫時不討」韓國瑜的公道
男撩妹貼「賓士SLR超跑」照約見面　4煞竄出尖刀刺胸狂打險死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

中小企業放款前4月目標達成率衝破5成　3家銀行增加最多

台灣東洋取得軟組織肉瘤新藥　Yondelis在台港澳專屬授權

被無薪假在家看訓練影片就可領1萬8960元？　勞動部說明了

受惠在家工作、遠距教學需求　友達、群創5月營收站穩200億大關

槍手代考鐵飯碗　中油、台電硬起來：舞弊者停止勞動契約

金管會提早取消限空令！　台股3大解封措施

疫情加速新消費趨勢轉型　法人看好宅經濟概念股再創高

法定成年降至18歲　財部修「遺贈稅」　所得、遺產省稅額度將縮水

檢調破獲史上最大代考集團　中鋼：舞弊者立即終止勞動契約

新台幣收盤升值0.8分　收在29.803元兌1美元

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

秦媽媽亂暗示兒子讚美伊能靜　秦昊傻眼「餐廳菜好吃怎誇？」

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

中小企業放款前4月目標達成率衝破5成　3家銀行增加最多

台灣東洋取得軟組織肉瘤新藥　Yondelis在台港澳專屬授權

被無薪假在家看訓練影片就可領1萬8960元？　勞動部說明了

受惠在家工作、遠距教學需求　友達、群創5月營收站穩200億大關

槍手代考鐵飯碗　中油、台電硬起來：舞弊者停止勞動契約

金管會提早取消限空令！　台股3大解封措施

疫情加速新消費趨勢轉型　法人看好宅經濟概念股再創高

法定成年降至18歲　財部修「遺贈稅」　所得、遺產省稅額度將縮水

檢調破獲史上最大代考集團　中鋼：舞弊者立即終止勞動契約

新台幣收盤升值0.8分　收在29.803元兌1美元

抓男友偷吃！他曝9細節當柯南　必看「衛生紙團＆行車紀錄器」...網推爆

江蘇嬤體內驚現「日軍子彈頭」！痛心曝80年前血淚史：穿過哥哥身體打到我的

開車撞便利商店前號誌燈箱！　路人直擊全程...小優驚喊：好丟臉

小情侶忍不住偷做「雙人運動」！慘遭罰鞭打100下...行刑前先做這事

高嘉瑜呼籲手搖飲強制標示「含糖量」　網友開撩：你那麼甜你先繳稅

防疫深受世界肯定之後　蘇貞昌：早日研發疫苗解除全人類疑慮

台11線對撞水泥車　休旅車駕駛「下半身開放性骨折」送醫不治

喝得到整顆布丁！吃炸雞配珍奶才夠台　肯德基奶茶系列搶先試喝

超商食材就ok！6款「減重備餐」秒上菜...蒸魚、燉飯一鍵到底

罷韓93萬票沒過門檻？　呱吉曝「韓粉式數學」傻了：我真沒想到

財經熱門新聞

三倍券回饋搶先曝光　最高上看20%

有了5G還需要Wi-Fi嗎？　電信業者這樣說

金管會提早取消限空令！　台股3大解封措施

台中「方臉大耳男」抱走9.36億大樂透！　大方捐2千萬做公益

自稱20歲男大生進股市2個月賺千萬　校方：無法證實、曾有帶風向者

即／威力彩衝上7億　今晚獎號出爐

兆豐金、華南金　獲利皆下滑

影／51家業者推三倍券加碼回饋　信用卡祭特定方案最高上看30%

新光金3點聲明　澄清董座吳東進、副董李紀珠薪酬均經審議通過

台積電股東會通過：淨利3452.6億元、每股盈餘13.32元

台灣最終只剩下「台積電共和國」

劉德音：美國政府有補助　年輕人都想去亞利桑那州

元大原油正2遭傳內線交易　證交所：調查後無異常

台積電將帶下游廠商赴美！劉德音：這齣戲還沒演完

更多熱門

相關新聞

發生職災後勞工應如何申請給付？　勞動部一次說清楚

發生職災後勞工應如何申請給付？　勞動部一次說清楚

勞動部今（9）日指出，勞保被保險人發生職災事故而有就醫需求時，應持「勞工保險職業傷病門診單或住院申請書」（職災醫療書單）就診，就可獲得職災保險醫療給付保障。

國發會力挺新創企業！透過認購特別股　提供最多12個月營運資金

國發會力挺新創企業！透過認購特別股　提供最多12個月營運資金

無薪假2.8萬人再創逾10年新高！家數減少、人數卻增　寶成是主因

無薪假2.8萬人再創逾10年新高！家數減少、人數卻增　寶成是主因

暑假打工旺季到　勞動部：僱主須依法幫工讀生提繳退休金

暑假打工旺季到　勞動部：僱主須依法幫工讀生提繳退休金

勞工紓困貸款已撥款逾673億元！　超過6成申請者已拿到10萬

勞工紓困貸款已撥款逾673億元！　超過6成申請者已拿到10萬

關鍵字：

勞動部紓困充電再出發無薪假

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

公園同時捕獲「2對大咖夫妻檔」

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

關鍵30天還有2條路可走　韓國瑜若勝訴將恢復市長職務

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面