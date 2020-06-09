金管會提早取消限空令！　台股3大解封措施

▲金管會宣布提前解除股市禁空令。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球股市，金管會3月祭出禁空令，也就是某一檔股票當日收盤價跌幅達3.5%以上，隔天交易日，投資人不得以低於前一交易日收盤價，來放空股票，藉此減輕股市賣壓。不過，隨著國內外股市回穩，金管會今（9）日宣布，明天開始取消這項禁令，回歸原來制度。

這項壓制股市空頭氣焰的臨時措施，原本預計實施至6月19日，不過台股近期回穩，重返萬點大關，主管機關也提早取消限空令。

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以往，股市遇到重大狀況，導致連續大跌時，主管機關也曾實施類似的措施，藉由限制放空，讓作空的投資人，無法落井下石，針對弱勢股票放空，導致跌勢加大。更簡單地說，股票如果前一天已經大跌，隔天如果持續下跌，就不讓投資人放空。

在疫情趨緩下，多數國家已取消限制放空措施，台灣7日起也開始放寬防疫措施，金管會這次則是宣布3項股市解禁措施，除了前面所說的禁空令解除，另外也調整「回復」每日盤中借券賣出委託數量、「取消」放寬抵繳信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍。

後面這兩項臨時規定，前者是希望減輕股市賣壓，限縮法人借股票來放空賣出的張數；後者則是增加投資人提供擔保品的財力證明範圍，只要經授信機構同意，投資人可以用其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額，避免投資人因為補不起保證金，被迫賣股出場。