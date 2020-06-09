疫情加速新消費趨勢轉型　法人看好宅經濟概念股再創高

▲法人看好宅經濟消費概念股。（圖／pixabay）

記者陳心怡／台北報導

五月起歐美階段性解封，自疫情期間衝擊消費及就業動能急凍，所幸美國與各國政府全面祭出大規模財政支援計畫。保德信投信認為，這將有助減緩失業造成的收入衝擊，加上消費信心好轉，預期疫情對美國的衝擊可望在5-8月間逐漸回溫。



近來疫情環境加快新消費趨勢取代傳統消費腳步，後疫情時代多數民眾將增加網購比例、企業將加速雲端化腳步，持續看好新消費趨勢類股中長期的領先優勢。保德信全球消費商機基金經理人楊博翔指出，封城、停工期間消費、就業等數據全面急凍，美失業率急升，Fed官員預估未來將可能創1930年代大蕭條以來最高；僅管歐洲地區失業率數字尚未反映，但仍有可能創下新高。



所幸歐洲國家新增確診人數已顯著下降，美國也開始走平，自五月起歐美階段性解封，消費等各項經濟活動將有望逐步回溫，先行指標的消費者信心指數已率先反彈，這可視為吹起經濟復甦號角。



全球政府也為避免短期就業狀況衝擊經濟成長動能，積極推出財政支援計畫。特別是美國財政及貨幣政策最為積極，透過發現金、注資失業救濟基金、支援中小企業等方式，預期將可降低民眾收入中斷衝擊。



楊博翔進一步指出，過去中高年齡消費者較不願嘗試線上購物等新消費模式，在本次疫情被迫在家時，亦外促成首次體驗，使得中高齡族群成為極具潛力的成長客群。楊博翔預估在實質需求帶動下，宅經濟消費概念股在一片股市殺盤中，股價有望逆勢再創新高。

僅管目前就業市場出現短暫性乏力，但隨各國政府積極救援降低消費層面衝擊，促進市場消費信心回穩。楊博翔認為，隨著各州已陸續解除封鎖，美國消費動能有望逐步回溫。當然，疫情也加速消費趨勢改變，新型消費逐步取代傳統消費市場，該類股後市漲勢可期，未來仍有資本利得空間，建議投資人可持續布局新消費概念基金。

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