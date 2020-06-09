不是第一次！北韓愛拿「切斷兩韓熱線」當威脅武器　南韓只能「默默承受」

▲南韓9日起打給北韓都未獲得回應。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合外報導

北韓9日凌晨單方面宣布關閉兩韓一切聯絡管道，而南韓統一部與國防部也在上午證實，北韓拒絕接聽來電。事實上，兩韓間設有至少49條熱線，以安排外交會談、解決軍事衝突、協調海空交通或是討論經濟合作。即便南韓將熱線視為兩韓溝通的重要渠道，但每當關係惡化，北韓就會單方面「拒絕回應聯繫」，已非第一次切斷兩韓溝通管道。

根據《路透社》報導，南韓將兩韓通訊聯絡線視為發生危機時能夠防止誤解的重要管道，然而每當兩韓關係暫時出現僵局，北韓就會使用「切斷聯繫」的手段，例如北韓先前因核武計畫受到國際經濟制裁時，也曾使用該手法「抗爭」。

北韓上一次切斷兩韓通訊聯絡線是在2016年，直到2018年才恢復正常。在北韓拒絕回應聯繫的一年多裡，南韓工作人員仍每天持續在固定時間撥打電話到北韓聯絡所，即便無人接聽。

▲金與正下令關閉兩韓一切聯絡管道（圖／路透社）



兩韓在2018年1月重啟熱線對話時，使用的是台式電話，大小約為一台小冰箱。其實兩韓早在1970年代就已設置熱線，不過在2009年更新了內部系統。負責處理兩韓事務的南韓統一部表示，由該部門運營的所有熱線都是使用類似的設備與系統。

據了解，該熱線機台會有一個電腦螢幕，並配有兩個顏色的話筒，紅色用於接聽北韓電話，綠色用於撥打電話給北韓。至於北韓方的熱線設備，迄今從未曝光過。

另一方面，南韓外交部針對北韓單方面切斷通訊聯絡線一事表示，已經與美國保持聯絡暢通。南韓外交部發言人金仁澈9日下午說，進行「此種溝通」是外交部的重要職責，與其他相關國家的溝通也不例外。

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