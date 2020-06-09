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法定成年降至18歲　財部修「遺贈稅」　所得、遺產省稅額度將縮水

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▲政府將調整公民權、成年的年紀到18歲，在省稅上也會有所影響。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

配合民法將調整成年的年齡從20歲調低為18歲、以及18歲以上即具有公民權，財政部預告修正《遺產及贈與稅法》扣除額規定，未來低於20歲可增加扣除額，將調整為「未成年」、按其低於的年數，每年增加扣除50萬元，未來成年的年紀若調整為18歲，未成年繼承遺產的遺產稅可扣除的額度將會縮水、省稅打折扣。

總統蔡英文就職典禮上提到，研議修憲降低公民權至18歲，各行政機關也正在盤點相關的法規與修正，尤其是民法的成年年齡調降至18歲，財政部近期預告《遺產與贈與稅法》第17條以及《所得稅法》第17條，原本20歲以上的規定皆修正為「未成年」。

請繼續往下閱讀...

根據遺產稅與贈與稅法17條中規定，如果繼承者為直系血親卑親屬，每人可以從遺產總額中扣除40萬元，但是依據物價變動，現在扣除額已經提高到50萬元，所以年滿20歲以上直系血親卑親屬，可扣抵的扣除額就是50萬元。

但是為了照顧未成年者，同法條規定，未滿20歲者、距離20歲每年增加扣除40萬（同樣依物價規定現已經調整為50萬），依此類推的話，19歲可扣除額為100萬、18歲的扣除額就是150萬、17歲則可扣除額為200萬元。

但是財政部預告將「滿20歲」調整為「未成年」，未來如果民法將成年的年紀調整為18歲，那遺贈稅法也自動調降為18歲，依此未成年的扣除額就可能會縮水，不僅19、18歲的扣除額減少為50萬元；17歲者扣除額也降為100萬元，相較現行少了100萬元。

財政部表示，因為現在遺贈稅免稅額度高達1200萬元，所以真正課稅案件不到一成，所以影響程度有限。

此外，財政部也調整所得稅法「扶養」的條件，也將納稅義務人未滿20歲以上的子女，或者20歲以上在校就學、身心障礙或者無謀生能力者，才可以申報為扶養。財政部也預告修正成為「未成年」，未來如果年滿18歲以上，不符合在學或者身心障礙、無謀生能力者，就不可以由父母申報扶養。

財政部表示，這次修正法規將預告14天，蒐集外界的意見，並且送行政院、立法院審議通過施行。

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