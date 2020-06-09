後疫情時代新選擇！北富銀推「奈米投」智能理財　投資金額破18億

▲北富銀「奈米投」通過金管會金融創新試辦審查 ，正式全面開辦。（圖／北富銀提供）

記者紀佳妘／台北報導

銀行業首創奈米投智能理財，台北富邦銀行今（9）日表示，經過1年測試營運，創造投資金額超過6,000萬美元（約新台幣18億元），日前通過金管會金融創新試辦審查，正式全面開辦。

北富銀表示，全球資本市場受到疫情影響，今年2至3月發生劇烈的崩跌，但隨著各國央行對市場強力注資以及政府推出大規模財政刺激政策，使全球股市及債市出現巨大反彈行情，而奈米投從3月中旬至今，客戶報酬率平均回升約12%。

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北富銀進一步分析，儘管全球股債市明顯反彈，但目前仍有許多國家疫情尚未完全受到控制，加上美國失業率升高、中美角力推升國際緊張局勢，都為後續經濟發展投下變數。面對充滿高度不確定性的後疫情時代，大多投資人將傾向採取更穩健的投資策略。

北富銀指出，奈米投上市短短1年內已提供32萬人次客製化的專業投資組合，其中超過1萬7,000位投資人踏入全球投資領域，累積投資金額超過6,000萬美元，由此可見，國人對ETF商品及智能理財的接受度也在逐漸上升。

奈米投是由北富銀與英國線上資產管理公司Nutmeg合作推出的智能理財平台，可24小時監控市場變化並快速做出靈活調整。北富銀表示，除了獨特交易分割技術和國際級投資團隊服務外，奈米投還具備投資成本低的優勢，不僅申購與贖回零手續費，每日信託管理費率僅收萬分之0.27，且奈米投收益屬於海外所得，全戶基本所得額（含所得淨額和海外所得等項目）未逾670萬元不須課稅。

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