無畏北京警告　捷克參院議長維特齊「正式宣布訪台」！

▲捷克參議院院長維特齊（Miloš Vystrčil）地位僅次於總統，9日正式宣布訪台。（圖／翻攝自Facebook／Miloš Vystrčil）

記者吳美依／綜合報導

捷克參議院院長維特齊（Miloš Vystrčil）於9日上午正式宣布，將於8月30日至9月5日訪問台灣。他提到，北京先前曾經數度對此發出警告，但即使此行一定會影響兩國的貿易關係，捷克也絕對不能因為受到恐嚇，就讓中國干涉主權事務。

根據捷克媒體CT24、Blesk報導，維特齊9日上午召開記者會正式宣布訪問台灣，預計時間是8月30日至9月5日左右。他透露，很希望前任者柯佳洛（Jaroslav Kubera）的遺孀柯薇拉（Věra Kuberová）同行，商務代表團與科學專家也將陪同訪問，一起搭乘政府飛機出發。

Předseda Senátu Miloš Vystrčil na Tchaj-wan pojede. pic.twitter.com/V49LA7LyW2 — CT24zive (@CT24zive) June 9, 2020

維特齊表示，決定訪問台灣有兩個原因。首先，考慮到國家的經濟、教育、科學與文化發展，這將會是一個正確的決定。其次則是中國先前數度阻撓前議長柯加洛訪台。維特齊認為，捷克應該要重視價值，維護主權地位，即使此舉必然影響兩國貿易關係，捷克也不能因為受到恐嚇，就讓中國干涉主權事務。

根據捷克憲法，參議院議長位階僅次於總統，因此維特齊將成為層級最高的訪台捷克官員，對於該國及歐洲的與台關係都有著重大象徵意義。

▲捷克前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）原本預計2月訪台，卻於出發前不幸猝逝。（圖／達志影像／美聯社）



捷克前參議院議長柯佳洛原本預計2月訪台，卻於1月20日不幸猝逝。他的遺孀與女兒出面指控，總統齊曼（Miloš Zeman）與中國大使館曾經致信威脅不准訪台，是導致他猝逝的原因。

Předseda Senátu Miloš Vystrčil navštíví Tchaj-Wan mj. i proto, že podle něj je potřeba se držet základních svobod a principů, na kterých funguje ČR, jako jsou suverenita a nezávislost či svoboda a demokracie, což je poselstvím a dědictvím Václava Havla. #sic! #ct24 pic.twitter.com/DneQMhOgpq — Karel Peka (@karelpeka) June 9, 2020

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