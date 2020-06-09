追查少將之死！伊朗宣布「處決CIA間諜」：他洩露蘇萊曼尼行蹤

▲伊朗少將菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）於1月遭美軍空襲擊殺身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普1月下令空襲伊拉克巴格達機場，狙殺伊朗菁英部隊聖城軍（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），引發德黑蘭復仇行動，兩國緊張關係一觸即發。伊朗司法部門9日宣布，將要處決一名美國中央情報局（CIA）與以色列情報特務局「摩薩德」（Mossad）的間諜，指控此人將蘇萊曼尼的行蹤告訴敵方。

綜合《路透社》、《衛星通訊社》報導，伊朗司法部門9日召開記者會宣布，一名伊朗籍公民從事間諜行為，很快就會遭到處決。發言人埃斯麥里（Gholamhossein Esmaili）說，「穆斯法傑（Mahmoud Mousavi-Majd）是CIA與摩薩德的其中一名間諜，已經被判處死刑。他將烈士蘇萊曼尼的下落告訴了我們的敵人。」

美國總統川普於1月3日下令出動無人機，空襲伊拉克的巴格達機場，狙殺蘇萊曼尼。華府指控，這名伊朗將領正在主謀策畫一場攻擊，將夥同與伊朗結盟的民兵組織，襲擊當地美軍。

▲大批民眾圍聚在蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）肖像旁哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



伊朗誓言報復，1月8日朝向伊拉克阿薩德空軍基地（Ain al-Asad Base）發射火箭炮，攻擊駐紮美軍。據悉，沒有人員立即傷亡，但至少109名士兵事後被診斷出創傷性腦損（Traumatic Brain Injury）。

美國《新聞周刊》（Newsweek）3月底引述匿名消息來源指出，蘇萊曼尼暗殺行動是極高度機密，就連美軍間諜衛星都不知道那一架MQ-9收割者偵察機（MQ-9 Reaper Drone）的位置。其中一名消息人士說，無人機前往巴格達機場時沒有配備GPS，也未向負責辨識友軍飛機的雷達系統提供任何飛行資訊。

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